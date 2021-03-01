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仁美清叙委任新一屆理事　程瑤羅霖穿旗袍覺如返回選美舞台

娛樂 15:36 2021/03/01

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（左起）范莎莎、蔡小蝶、何雙妍、程瑤、羅霖、吳玥彤、張可盈 、羅思雅

「仁美清叙」日前舉行牛年新春團拜及新一屆理事會成員委任儀式，逾30位歷屆亞姐出席外，還邀得商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP任主禮嘉賓，為新一屆「仁美」理事頒發委任狀。

榮譽主席羅霖以及連任主席的程瑤以傳統中式旗袍現身，聯同副主席陳綺明、王景珍及新加入理事會的梁雪瑤、莊韻澄及丘雅雯等，上台接過委任狀。

去年受疫情影響，「仁美」取消新春團拜，難得今次「仁美」成員能聚首一堂，各會員均盛裝出席，其中近屆亞姐如羅思雅、范莎莎、蔡小蝶、何雙妍、吳玥彤、張可盈，為應節都穿上中式旗袍，相當熱鬧。

羅霖表示︰「今日好開心，好熱鬧，很久未試過有那麼多亞姐一起，還一同著旗袍，大家好似返回選美舞台一樣。」

程瑤則說︰「今次同Candy一齊著旗袍真的令我們有回到參選亞洲小姐的感覺，我們旗袍顏色是一紅一紫寓意祝各人在圈中大紅大紫！另外，贊助機構還贊助超過500萬手飾給我們佩戴，珠光寶氣，好似成層樓戴上身一樣，希望充喜一下，人人牛年行好運！」

提到去年「仁美」於疫情期間仍做了唔少探訪活動，又不斷捐助抗疫物資，齊心抗疫，並舉行網上活動推廣健康生活，作為榮譽主席的羅霖希望新一屆理事會能延續這份助人的精神，她說︰「希望大家可以齊心合力，做得更好，籌得更多善款可以幫助更多有需要的人士。」

今次新春團拜，大會還邀請了堪輿學家為大家講解牛年運程，一眾成員均請教如何在牛年增強運勢，主席程瑤透露也向師傅請教如何提升抗疫能力，她笑說︰「當然要請教師傅點樣增強運勢，擺咩陣可以令各方面都好啲，因為疫情令各行各業受影響，希望新一年一切盡快回復正常，可以籌辦更多大型慈善活動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

羅霖 程瑤 疫情 新冠肺炎疫情 亞視

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