劉利群升遷捱批　葉劉批有人借「愛國者治港」大做文章

▲ 葉劉淑儀指有人無理攻擊劉利群是出於無知。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀今日表示，近期新任食物及衞生局常任秘書長劉利群被無理攻擊，是有人借「愛國者治港」大做文章。她認為，此舉會打擊公務員士氣，導致政務官員人心惶惶，隨時「又有人以健康理由提前離開」，損害港府和國家的利益。

另外，公務員事務局局長聶德權今日就劉利群事件回應記者提問時表示，公務員晉升有既定準則及機制，並會經由晉升委員會推薦最合適人選。他希望，外界的討論建基於事實，並指應就問題提出意見，以協助政府不斷改善，「對香港發展才會正面」。

近日有報章批評劉利群於修例風波期間處理示威者「連儂牆」不力，更質疑其未夠愛國。

繼日前在社交網站發長文力撐劉利群後，葉劉淑儀今日在電台節目再指出，當時清理「連儂牆」與否，涉及一宗司法覆核案的判決，劉利群只是依法辦事，事件亦涉高層決定，並非劉利群一人可決定，「不應該只怪她一個」。

對於有人質疑劉利群擁有外國國籍，葉劉淑儀指，很多公務員回歸前已獲得居英權，當年中央政府已寬大處理，認為外界不應翻舊賬。她又指，有人翻出劉利群丈夫、社聯行政總裁蔡海偉的身份，質疑兩人屬泛民陣營，甚至指控他們為「泛民內奸、策劃首腦」，認為十分離譜，批評很多人不清楚政府運作就胡亂批評，是出於「無知」。

對於有人建議，政府官員升遷應由港澳辦和中聯辦審核及同意，葉劉淑儀認為並無必要，她指，政務官的升遷機制向來行之有效，獲提拔的政務官一向優秀，過往例子包括特首林鄭月娥及前特首曾蔭權。

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責任編輯：林曉君