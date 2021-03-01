夏寶龍點名黎智英、戴耀廷及黃之鋒　形容為「極端惡劣者」須嚴懲

▲ 港澳辦主任夏寶龍

港澳辦主任夏寶龍上周出席全國港澳研究會研討會，大談「愛國者治港」。《紫荊》雜誌今日刊登夏寶龍當日致辭，當中點名壹傳媒黎智英、前港大法律學院副教授戴耀廷、前香港眾志黃之鋒，形容3人為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。

夏寶龍當時提到，堅信香港社會，絕大多數中國公民是愛國，而站在愛國者對立面的，就是少數反中亂港分子，又指一國兩制的破壞者，是不能允許染指特區政權，而當中的極端惡劣者，更要依法給予嚴懲。

另外，夏寶龍致辭中又不點名批評戴耀廷，稱公然宣揚「真攬炒十步曲」，不只要奪取香港管治權，搞亂香港，而是要搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導及中國特色社會主義制度，用心非常險惡。

此外，夏寶龍又指出，區議會變成高度政治化的鬥爭場所，形容為烏煙瘴氣，而敵對勢力能在港興風作浪，其中一個直接原因，是「愛國者治港」未能全面落實，包括行政、立法、司法等機關，還是區議會等非政權組織，以及教育、傳媒等領域，還未真正形成穩固的「愛國者治港」局面。

對於香港的選舉制度，夏寶龍致辭提到，必須按香港實際情況設計，形成「符合香港實際、具有香港特色的民主選舉制度」，強調不能簡單照搬或套用外國的選舉制度，而世上也沒有「放之四海而皆準」的民主選舉制度模式。

黎智英、戴耀廷及黃之鋒，目前均被控違反港區國安法，其中黎智英還押當中；戴耀廷及黃之鋒則因為去年的民主派初選被控，案件今日提堂，而黃之鋒就因包圍警察總部罪成，去年被判入刑13.5個月。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤