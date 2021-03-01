【7.21暴動案】遇襲證人供稱目擊倒地女子無反應　官問及女子情況控方表示無資料

▲ 7.21元朗暴動案今於區域法院續審。(網上圖片)

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（1日）於區域法院進行第6天審訊，證人A繼續作供。A供稱與女記者被襲後，他發現有白衣女子躺在元朗站G出口附近地上，該女子並沒有反應，有救護員正進行治理。A指出，當時他發現有商店店員表現驚慌，他遂叫對方不要走出來。法官則問及控方是否知道該白衣女子的情況，控方則表示沒有資料。

事主A今繼續作供，庭上播放立場女記者直播721元朗站情況的片段，當中拍到女記者被身穿粉紅色上衣男子襲擊，畫面中部份人士被「打格仔」遮蔽，片段顯示該名被「打格仔」人士被數名白衣人圍毆。由於片段中有女記者的旁白，高級助理刑事檢控專員周天行提醒A不用理會旁白內容。

A看過片段後供稱，當晚女記者走出站內收費閘後，穿粉紅上衣男子以藤條襲擊女記者，又轉向閘內向他打一下，然後突然轉向女記者追打。A供稱當時出閘嘗試拉開女記者，因為對方無任何保護裝備及「肉身被人打」。A續稱當時一邊走邊保護頭部，但左肩被重擊，感覺非常疼痛，從收費閘走到G出口外商店共被打3次，而女記者則被打2次，他當時以身體包著女記者，只等「任得佢（白衣人）打」。A稱及後在商店至酒樓外位置被白衣人追打近1分鐘。

A指與女記者被襲後，他發現有白衣女子躺在G出口附近地上，該女子並沒有反應，有救護員正進行治理。A指出，當時他發現有商店店員表現驚慌，他遂叫對方不要走出來。法官問及控方是否知道該白衣女子的情況，主控則表示沒有資料。

A續稱，及後客戶服務中心附近有聲響，部分白衣人向該處跑去，女記者亦追上。A發現當時有1名左手綁有紅絲帶，身穿白色恤衫的男子正靠近他及白衣女子，A憶記對方在收費閘外一直以手機拍攝，以為他是指揮或「雞頭」，A指因在場只有2至3人有紅絲帶，而且對方比較特別，手上並無武器，並不停撥打電話，又站在白衣人的最前方。A問綁有紅絲帶男子為何靠近，對方未有回應，笑一笑便走開。

A表示，另外有白衣人手持武器，圖襲擊1名「孭住BB」的女士，但遭其他市民或白衣人阻止。A稱，及後又有白衣人向A憤怒地夾雜粗言大叫「戴咩頭盔呀，除咗佢」，A指他當然沒有脫下頭盔，但仍遭襲擊。

其後，A稱乘電梯到樓下輕鐵站附近，向1名等輕鐵的女子借手機聯絡原本一同乘搭港鐵的妻子，但未能聯絡上，他接著向輕鐵客戶服務中心求助，但向職員休息室沒有人應門。A指，他於期間遇上2名電視台攝影師，兩人稱「唔敢上西鐵站大堂」，並以貨車接載A在站外附近兜圈，以及在車上訪問A，及後才返回元朗站繼續報導，A返回案發現場並認出地上血跡屬於他本人。

控方指，醫療報告指A有一系列傷勢，包括背部及手臂有多處擦傷，以及上唇有2.5cm裂傷等，A供稱在私家診所曾縫7針。期間，螢幕上一度顯示A的名字，A表示「個螢幕又出咗我個名」，法官稱暫時毋須要使用螢幕，主控隨即道歉並關閉螢幕。案件下午續。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂