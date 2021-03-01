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【疫市福利】美Costco將最低時薪調整至16美元　高於亞馬遜、BestBuy等零售商

社會 16:21 2021/03/01

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最近Costco宣布，將美國員工的最低時薪提高至每小時16美元（約124港元）。

美國近年不斷發生勞工示威活動，要求當局政府提升最低時薪。自美國總統拜登上任以來，也提議在2025年前，將最低時薪調整至15美元（約116港元）。最近Costco就宣布，將美國員工的最低時薪提高至每小時16美元（約124港元）。

據外媒報道指，Costco在美國聘請18萬名員工，全球約有27.5萬名員工。其行政總裁Craig Jelinek，近日在美國參議院預算委員會中表示，該集團計劃從本週開始，將員工最低時薪提升至16美元。報道指出，其他大型零售商，例如沃爾瑪（Walmart）最低時薪維持在11美元（約85港元），亞馬遜（Amazon）的最低時薪則為15美元。

在新冠肺炎疫情下，Costco的銷售額增長強勁。去年3月份，Costco更為美國員工額外增加2美元（約15港元）時薪作特別津貼。報道指出，2018年Costco設立的最低時薪為14美元（約108港元），2019年則提高至15美元。Craig Jelinek更表示，提高時薪不會增加公司營運負擔，更能提升員工生產率。

自疫情爆發後，美國不少婦女、黑人或前線員工被指薪酬過低，更面臨失業風險。拜登政府正考慮加入新條款，將美國聯邦最低工資由每小時7.25美元（約56港元），增加至每小時15美元，但就有不少議員反對，表示此舉會擴大貧富懸殊問題，以及對小型企業帶來打擊。

責任編輯：李寶如

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