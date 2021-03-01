【師父有請】龔嘉欣做生意壓力大到停經　譚凱琪為女兒買基金長線投資

▲ 龔嘉欣陳凱琳譚凱琪節目談生意經。

麥玲玲、林盛斌主持《Master's Talk師父有請》，第4集找來「少婦聯盟」陳凱琳（Grace）、龔嘉欣和譚凱琪任嘉賓，今集主題是「藝人做生意」，三女生大談生意經。

Grace和龔嘉欣笑言小時候的志願同樣是做幼稚園老師，感覺好有愛心，好鍾意小朋友，而譚凱琪自小想做空中小姐。

▲ 「少婦聯盟」譚凱琪、龔嘉欣、陳凱琳談生意經。

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Grace未想過女承父業

問到做生意的想法，龔嘉欣說：「我細個沒想這方面，屋企做塑膠工模，由爺爺年代開始白手興家，到我這一代本要繼承家業，小時候常對著塑膠機器，或者做好多報價單文書工作，不過試過有次打少個零，爺爺就沒再叫我搞。」

Grace表示爸爸一直是生意人，但沒有給予她壓力要女承父業，近年投資自家落妝棉品牌，完全是為了興趣。

她稱：「近年開始做生意因為生了小朋友，想多些時間留在屋企，又想Keep住工作，個人才會醒目些，但我真係唔叻，所以搵拍檔幫忙。」

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她表示由於落妝棉市面上不多，競爭不算很大，而且她的品牌價錢相宜，絕對有利可圖：「不會諗一開始就賺大錢，只是覺得玩下都好，我好細膽，不敢投資好大，只是六位數字頭。」她表示暫時生意不錯，快要追到收支平衡。

龔嘉欣近年在馬來西亞開設火鍋店榮升老闆娘，她表示愛親力親為，由裝修、揀碗和試湯底等都自己去做，她說：「我鍾意落手落腳，火鍋利潤好高，而且當地仍然有明星效應，都頗受歡迎！」

▲ 龔嘉欣近年在大馬投資火鍋店。（取自IG）

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龔嘉欣做生意壓力大

可惜近日因新冠肺炎疫情關係，馬來西亞實施封城，生意大受影響，龔嘉欣說：「好頭痕，當生意忙到停不到手時，突然遇上疫情，無辦法惟有等，我還要提供員工包食包住，惟有照畀，我覺得好難得遇到一班肯為你做的同事，所以守住先。」龔嘉欣表示自己做生意只是副業，因她習慣投放太多感情去做，甚至大壓力到一度停經。

問到有沒有怪客？嘉欣說：「我平時負責在收銀位置聽電話收訂位，對方問我是否龔嘉欣，我答不是，但對方到場揭穿我。有次有電話對方問我有何推薦，我說湯底沒味精，對方不信，但我知顧客永遠是對的，所以我冇發火。」

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至於譚凱琪在5至6年前開設過一家餐廳，營運了3年時間，起初生意不錯，不過由於位處於銅鑼灣遇上社會問題，加上租約期滿，最後無奈結束生意。

她說：「做生意真是好難，特別是管理，樓面同事話射波就射波，真係好難搞。不過如果好幫得手的廚師，我們就會讓他入股，他也會做得投入些。」

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譚凱琪為女兒買基金



麥玲玲指鄭嘉穎講過從來沒做過生意，Grace說：「他說自己是辛苦命，每一個賺的錢都是自己勞力去賺。」Grace指自己未有物業：「因我不識又驚揀錯，一直都未揀啱，現在居住的單位是租住。」

Grace表示自己做生意時，嘉穎都擔心她被騙而反對，因她太容易相信別人，但最終她衡量過之後決意去做，嘉穎都表示支持。「佢本身話買100盒化妝棉支持我，但屋企邊有咁多位放？」

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而龔嘉欣剛剛在將軍澳區首次置業，500呎兩房單位，終於有個安樂窩，她說：「我揀了海景，用來自住，沒想過會否升值，最重要睇感覺。」

而剛榮升媽咪的譚凱琪稱一直都想投資物業，希望將來有備用收入，問到會否為女兒購買物業？她說：「反而係買讀書基金，比較用得著，我睇長線發展，畢竟十年廿年後，不知自己仍有否工作能力，這樣會安心啲。」

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