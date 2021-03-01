中銀香港籲市民慎防偽冒網站及虛假短訊　公布8個涉事網站名稱

中國銀行（香港）今日（1日）發現有偽冒網站及虛假短訊，已將有關情況知會香港金融管理局及警方。「中銀香港」指，偽冒的的互聯網站包括：

https: // www.bochkx.com

https: // www.bochkn.com

https: // www.bochkv.com

https: // www.bochkvo.com

https: // www.bochkvp.com

https: // www.bochkvw.com

https : // bit.ly/ 2P4beXo

http : // www.malaysiamam.com/static/bb/index.html

中銀香港表示，偽冒網站及虛假短訊意圖盜取客戶的資料，如網上銀行用戶名稱、網上銀行密碼及電話短訊單次密碼，建議客戶經電子銀行服務進行交易時，應直接輸入中銀香港網址（www.bochk.com），或經官方應用程式商店下載的中銀香港流動應用程式，接駁至網上銀行或手機銀行賬戶，切勿透過短訊、電郵、網上的超連結、二維條碼或附件登入賬戶或提供個人資料（包括密碼）。

金管局就呼籲，任何人士若曾向有關網站提供個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應致電中銀香港客戶服務熱線(852) 3988 2388（選取語言後，按 3、#、2），及聯絡警方（電話號碼：2860 5012）。

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記者：黃悅晴