【染髮代表】曾江代言染髮品牌成經典　與外甥女王馨平飯聚精神奕奕

▲ 曾江代言染髮品牌成經典，與外甥女王馨平飯聚精神奕奕。

提起資深藝人曾江，一定會記得他的經典染髮產品廣告。年屆86歲的他最近與太太焦姣趁著限聚令放寬，跟外甥女王馨平飯聚慶新春。雖然未有染髮的曾江已經變得滿頭雪白，但仍一臉精神，氣息甚佳。

眾所周知，曾江曾接演一個家傳戶曉的染髮品牌廣告，當中一句經典對白：「逐變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」橫跨多個世代，播足數十年，全因當年1980年代拍攝廣告時，曾江把播放權賣斷給廣告公司，令該公司播足多年亦未有給予曾江額外的版權費。

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▲ 曾江的經典染髮廣告：「無得彈！」（影片截圖）

雖然未有收額外的版權費，但曾江因為此廣告令幾多人也印象深刻。及後於2013及2019年，他分別接下另一新品牌的染髮產品代言，更大玩「抽水」內容，令人印象難忘。

▲ 曾江2019年再度染回黑髮，與方中信接拍新的染髮產品廣告。（影片截圖）

現年已經86歲的曾江，在廣告中染得一頭亮麗黑髮，但現實中的他卻選擇以「真面目」示人。

近日歌手兼其外甥女王馨平，趁著二人限聚令已過，相約了曾江與其太太焦姣飯聚，她留言謂：「限聚令放寬，我們又可以四人吃飯！今天竟然仍有紅包拿！兩個金裝大牛。」

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照片中的曾江雖然一頭白髮，但見他一臉精神，臉色紅潤飽滿，身旁的太太亦笑得甜蜜，估計照片由王馨平老工操刀。

雖然曾江面前放有一杯白酒，但王馨平接受訪問時透露，舅父曾江正在服用降血壓藥需要戒酒，面前酒杯只是道具。

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▲ 曾江是王馨平的舅父。（instagram圖片）

現年86歲的資深藝人曾江於1950年代、就讀中五時已參演過電影。

後來去到美國升讀大學主修建築系，返港後嫌建築師工作沉悶，剛巧友人邀請他參演電影，曾江便決定重返演藝圈，主力參演電影和電視劇，多年來參演過上百部作品，更於2015年憑電影《竊聽風雲3》首奪金像獎最佳男配角。

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▲ 2015年曾江憑《竊聽風雲3》奪金像獎最佳男配角（經濟日報圖片）

於2015年曾江與謝賢、胡楓及Joe Junior參加TVB的旅遊節目《4個小生去旅行》，記者會上謝賢突然與江曾發生爭執，前者更突然動手意圖襲擊曾江，最後夾在中間的胡楓慘遭攻擊。

不過於2018年二人解釋當年的口角只是宣傳技倆，實情私下份屬多年好友，間中仍有相約聚餐。

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▲ 曾江與太太焦姣結婚多年。（微博圖片）

而曾江擁有過三段婚姻，第一任太太是來自馬來西亞的馬戲團團員藍娣，結緣於電影《大馬戲團》，二人於1969年成婚、1979年離婚，婚後育有一名兒子。

曾江後來在1980年迎娶鄧拱璧，婚姻同樣只維持了十年，二人育有一女曾慕雪。過後曾江認識台灣女演員焦姣，於1994年結成夫妻，恩愛至今。

同場加映：Joe Junior訪問

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