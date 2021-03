【金枝慾孽】黎姿佘詩曼粉碎不和傳言　阿佘GiGi重聚合照勾起集體回憶

黎姿(現稱馬黎珈而)與佘詩曼都曾是TVB的當家花旦,當年二人亦曾多次合作,比如2001年的《倚天屠龍記》內,黎姿與佘詩曼分演趙敏及周芷若,後來在2004年《金枝慾孽》的合作更屬經典,到今仍為人津津樂道。

可是,二人在2006年《火舞黃沙》後各有際遇,沒有機會再合作。相隔約近15年,黎姿與佘詩曼在今日(3月1日)相聚,二人並在個人社交平台上載合照,黎姿寫道:「很久沒見面了! 佘詩曼 Charmaine Sheh 跟我短聚,共渡愉快時光。期待著妳帶給大家更多精彩作品🥰」

她並在最後以tag記下二人合作的作品及當中角色名「#金枝慾孽reunion#玉瑩#爾淳#計明鳯 #家春分#火舞黃沙#趙敏 #周芷若 #倚天屠龍記」勾起視迷集團回憶。

至於佘詩曼寫道:「That friend who you may not see very often, but the moment you reconnect feels like yesterday!」她在最後也是以tag記下二人曾合作的劇集劇名,勾起視迷集體回憶。

▲ 黎姿與佘詩曼相聚。(取自IG)

佘詩曼黎姿傳不和

佘詩曼與黎姿當年都是一線花旦,而她們在《金枝慾孽》憑精彩演出成視后大熱,結果最終由黎姿奪得獎項,由此傳二人為爭獎而不和。

但阿佘在兩年多前接受《魯豫有約一日行》訪問稱:「可能同在一個公司,同一年競爭同一個獎,那當然會有這些感覺。就算我跟你沒有,報章報道全部都會寫我跟你競爭、你跟她競爭。」

事實二人一直常在微博及Instagram互動,彼此留言讚美。去年《燕雲台》在內地播出時,黎姿更於微博為阿佘打氣以協助宣傳,可見二人是好姊妹。

不過,佘詩曼曾提過當年《金枝慾孽》劇情講到由她飾演的爾淳假傳聖旨,叫黎姿飾演的玉瑩小主出來對質,還出手企圖推死對頭黎姿落樓作恐嚇。

這一幕出現在劇集宣傳片中,適逢她當時正接洽一個月餅廣告,廣告商見到這鏡頭後覺得她很壞,最後說:「我們不要她了」。阿佘就這樣錯失了一個月餅廣告合約。這令阿佘體會到原來演奸角,會有嚴重影響。

但現實中,她們不但是老友更同屬美魔女。現年49歲的黎姿、45歲的佘詩曼皆保養得非常好,網民稱她們外貌與當年拍《金枝慾孽》時沒有太大變化,並期望二人再合作拍劇。

各有人生選擇

不過,她們再合作拍劇的機會應該非常微,因二人在人生路上選擇各不同。

黎姿在2008年退出娛樂圈轉戰商界,同年與商人馬廷強,現時夫婦育有三個女兒,早已無意亦沒時間再演戲。

至於享受單身自由的佘詩曼全力為演藝事業拚搏,更分別憑《鳳凰四重奏》、《使徒行者》兩度在TVB的《萬千星輝頒獎典禮》封視后。阿佘近幾年主力在內地發展,2018年參演《延禧攻略》大受歡迎在內地爆紅,去年憑主演的《鬢邊不是海棠紅》獲第16屆中美電視節「年度最佳女主角」。

