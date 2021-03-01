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李百全：會確保港台在《約章》下的編輯自主

政治 16:47 2021/03/01

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李百全今履新，稱期望與港台團隊共同合作。（資料圖片）

新任廣播處長李百全今日履新，他表示，會確保香港電台在《港台約章》下的編輯自主，同時亦須履行編輯責任。

被問到未有傳媒經驗下如何帶領港台時，李百全回應指，港台的身份非常獨特，屬政府部門，同時亦是公共廣播機構，他稱，自己在政務主任職系服務逾30年，希望能運用以往經驗，尤其是企業管治及管理方面的經驗，為港台作出貢獻。他強調，港台並非一人機構，期望與港台的團隊共同合作，以履行《港台約章》下賦予給港台的公共目的和使命。

他又表示，會與港台團隊仔細研究和跟進商務及經濟發展局上月公布的港台管治及管理檢討報告，確保港台擁有作為政府部門及公共機構應有的良好企業管治。

港台節目製作人員工會6名會員在場展示標語，指港台大樓日久失修，有漏水和渠管爆裂等問題，期望李百全儘早落實興建新大樓，李百全其後接收相關標語。工會主席趙善恩表示，希望李百全知行合一，尊重社會各界聲音和批評，又期望對方履行港台約章要顧及背後精神，不能斷章取義。

上月19日，政府公布，和原定今年8月任期屆滿的前廣播處長梁家榮提前解約。梁家榮發電郵和港台同事告別時稱，「寵辱無驚，去留無意，也無風雨也無晴」。

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責任編輯：林曉君

李百全 香港電台 政治

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