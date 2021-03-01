【星二代】鍾麗緹二女跳「貓咪舞」技驚四座　學拉丁舞5年靠實力參賽磨練自己

▲ 鍾麗緹二女跳拉丁舞技驚四座！

不少星二代得到父母遺傳，在唱歌跳舞中展露才華。50歲「美魔女」鍾麗緹向來跳舞不俗，3名女兒也遺傳了良好基因，其中12歲二女張思捷（Jaden）自7歲學習拉丁舞後瘋狂愛上，多次在國內參加比賽磨練，近日她更參加內地節目《跳舞吧！少年》大跳貓咪舞，自信十足技驚四座！

鍾麗緹與第二任丈夫所生的二女張思捷（Jaden）發掘出跳舞天分，Jaden在節目中表示，已學習拉丁舞5年，為了今次的表演練了很久。

我想給大家看我對舞蹈的熱愛，給大家看到最好的自己，有時我會練到自己滿意時，我才會停下。

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評判讚線條美具個人風格

Jaden在節目中表演《貓貓咪呀》，腳踏高跟鞋盡騷拉丁舞技，身穿白色表演服的她化身小貓女大騷長腿，自信心十足，高難度動作也難不到她，贏得全場掌聲。連評判都大讚她線條美，將舞蹈融入貓的靈感，有個人風格，看到目瞪口呆「下巴快掉下來了」。媽媽鍾麗緹亦在微博上為女兒打氣︰

張思捷的《貓貓咪呀》太可愛了吧，這個小貓女跳舞好優雅！

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Jaden回覆媽媽稱︰「給我留下了一次難忘的舞台表演！我會繼續努力！喵～」Jaden在最新一集則以原始人主題再下一城，不論節奏感、肢體靈活度也相當好。

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繼父大讚︰跳舞時會發光

熱愛跳拉丁舞的Jaden近年不斷參加比賽，以磨練自己舞技，並不時在微博分享比賽及練舞照片。繼父張倫碩最近也上載Jaden的跳舞影片，大讚她「跳舞的時候會發光」，還笑言要學武保護女兒。

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責任編輯︰林綺玲