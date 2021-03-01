教育局今年推2個高中應用學習課程　「英文傳意」及「服務業專業英語」課程最高可獲三級資歷證書

▲ 課程涵蓋一般職場英語到特定行業英語。（短片截圖）

高中學生除修讀英國語文作為必修科外，亦可同時選修「應用學習（職業英語）」課程，以提升英語水平，為未來升學及就業打好基礎。教育局於2021至23年度開辦兩個新的應用學習選修課程，分別為「英文傳意」及「服務業專業英語」，鼓勵同學按興趣和志向，於中四或中五級開始選修由專上院校提供的課程，透過模擬職場環境，學習職業英語。

教育局指，上述新課程已於今年2月起開始授課。教育局局長楊潤雄今日（1日）下午在社交網站上載有關短片介紹新課程。應用學習（職業英語）課程目標是為學生提供學習實用英語的機會，透過模擬工作環境及社交情境，以提升學生英語溝通及職業相關的語文能力。課程設計着重學生從應用同實踐中學習，內容由淺入深，涵蓋一般職場英語到特定行業英語。

學生如達到評核及出席率要求，可獲課程提供機構頒發資歷架構第3級證書，或個別單元的資歷架構證書。課程當中4個單元跟資歷架構第2級或第3級掛鈎，如完成個別單元，學生可獲頒資歷架構相應級別的證書。

學生同時可獲香港中學文憑（乙類科目）資歷，即計文憑試（DSE）1科選修科目成績，用作報讀專上或大學課程，科目成績會以「達標」、「達標並表現優異I」及「達標並表現優異II」，顯示在香港中學文憑上。

▲ 學生如達到評核及出席率要求，可獲課程提供機構頒發資歷架構第3級證書或個別單元的資歷架構證書。（短片截圖）

據短片介紹，「英文傳意（English Communication）」課程由職業訓練局（VTC）提供，是一個提供聽、說、讀、寫的全方位職業英語訓練，著重英語的應用，學生可透過角色扮演、小組討論 及個案研究，掌握職場業溝通技巧，課程採用模擬職場的學習體驗，通過社交活動及職場考察的親身體驗，以提升學生的興趣及成效 另外，學生可以善用學習資源中心自學享用學院設施。

「服務業專業英語（English for Service Professionals）」課程則由香港大學專業進修學院提供，以服務業為主線，涵蓋範圍包括旅遊、酒店、航空、運輸及物流等，行業服務對象包括不同文化背景、來自不同國家及種族人士，課程目的是讓學生在模擬情境中學習，透過不同類型的活動，例如小組討論和參觀，提高學生對職業英語的興趣及認識，加強學生英語溝通能力，從而提升他們的自信心及競爭力。

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責任編輯：馮琪雅