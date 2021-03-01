常秘劉焱被指佩戴港獨口罩　財庫局︰不知有人認為有此含義

▲ 劉焱上周所佩戴的口罩，遭親中媒體批評是宣揚政治信息。（經濟日報資料圖片）

繼新升任食物及衞生局常任秘書長劉利群遭親中媒體抨擊後，上周與財政司司長陳茂波，一同出席記者會的財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱，當日所佩戴的紫色口罩，被指印有宣揚港獨信息。

財庫局今日回應指，劉焱事前未有留意口罩品牌，也不知道有人認為有這樣含義，否則一定不購買或使用。

劉焱當日所佩戴的口罩，生產商為「Savewo救世」，口罩上印有該生產商的商標，但卻有親中媒體批評，有關口罩所印的是「5」及「1」的字眼，認為是宣揚政治信息。

▲ （Savewo救世Facebook）

「Savewo救世」是本地生產的口罩，去年底曾就商標作澄清，解釋是取自救世宗旨SAVE WORLD的頭文字「S」和「W」，將「S」和「W」合二為一，換言之並非「5」及「1」；又在社交網站上稱，有人以「莫須有」罪名攻擊該品牌。此外，此款口罩在大型連鎖店中發售。

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