【樂園重開】迪士尼樂園推港人尊享2晚起住宿快閃優惠 3月14日前訂房每晚只需$840起
休閒消費 17:06 2021/03/01
暫時未能出遠門，卻又想遠離煩囂，適逢屯門至赤鱲角連接路通車，以及青嶼幹線豁免收費，不妨考慮一下香港迪士尼樂園度假區推出的港人限定「2晚起奇妙住宿優惠」!
香港迪士尼樂園推出香港居民尊享的「2晚起奇妙住宿優惠」由2021年3月1日至14日預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840起，海景客房每晚只需港幣$960起！
入住日期：
|入住晚數
|折扣優惠
|入住日期
|2晚起奇妙住宿優惠:
2晚起6折
|港幣$840起/晚
|2021年3月2日至9月29日之指定日子
|特別優惠: 2晚起7折
|實時房價7折優惠
免費取消預訂（入住日期前七日）
|2021年1月1日至2021年6月29日之指定日子
|1晚
|高達實時房價85折優惠
|7天提早預訂房間優惠：即日起至2021年9月30日
|2晚起
|高達實時房價8折優惠
|2晚起住宿優惠或45天提早預訂房間優惠：即日起至2021年9月29日
優惠簡介【按此】
訂購詳情【按此】
同場加映：陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」【下一頁】
責任編輯：張懿慧