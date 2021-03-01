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【樂園重開】迪士尼樂園推港人尊享2晚起住宿快閃優惠　3月14日前訂房每晚只需$840起

休閒消費 17:06 2021/03/01

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迪士尼推出港民尊享住宿優惠。(圖片由香港迪士尼樂園度假區提供)

暫時未能出遠門，卻又想遠離煩囂，適逢屯門至赤鱲角連接路通車，以及青嶼幹線豁免收費，不妨考慮一下香港迪士尼樂園度假區推出的港人限定「2晚起奇妙住宿優惠」!

香港迪士尼樂園推出香港居民尊享的「2晚起奇妙住宿優惠」由2021年3月1日至14日預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840起，海景客房每晚只需港幣$960起！

入住日期：

入住晚數 折扣優惠 入住日期
2晚起奇妙住宿優惠:
2晚起6折		 港幣$840起/晚 2021年3月2日至9月29日之指定日子
特別優惠: 2晚起7折 實時房價7折優惠
免費取消預訂（入住日期前七日）		 2021年1月1日至2021年6月29日之指定日子
1晚 高達實時房價85折優惠  7天提早預訂房間優惠：即日起至2021年9月30日
2晚起 高達實時房價8折優惠 2晚起住宿優惠或45天提早預訂房間優惠：即日起至2021年9月29日

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責任編輯：張懿慧

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