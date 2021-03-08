【小學試題】小四中文搶分練習題答案 掌握不同關聯詞用法
中小學 00:00 2021/03/08
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小四中文練習參考答案︰
一.
1. D
2. E
3. A
4. F
5. B
6. H
7. C
8. G
9. I
二.
1. 如果明天繼續下雨，我們就不去露營了。
2. 頑皮的小狗把我的鞋子藏了起來，害我找了大半天。
3. 經過多天的練習，家樂終於在鋼琴比賽中奪獎。
4. 爺爺已經八十多歲了，但身體依然很健壯。
5. 既然你聽不清楚，我就再說一次吧！
6. 無論遇到多少困難，我都會堅持下去。
7. 天氣這麼冷，你為甚麼不穿厚一點的衣服?
8. 做運動不但可以強身健體，還能令心情愉悅。
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