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【小學試題】小四中文搶分練習題答案　掌握不同關聯詞用法

中小學 00:00 2021/03/08

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

小四中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小四中文練習參考答案︰

一.

1. D

2. E

3. A

4. F

5. B 

6. H 

7. C 

8. G

9. I 

二.

1. 如果明天繼續下雨，我們就不去露營了。

2. 頑皮的小狗把我的鞋子藏了起來，害我找了大半天。

3. 經過多天的練習，家樂終於在鋼琴比賽中奪獎。

4. 爺爺已經八十多歲了，但身體依然很健壯。

5. 既然你聽不清楚，我就再說一次吧！

6. 無論遇到多少困難，我都會堅持下去。

7. 天氣這麼冷，你為甚麼不穿厚一點的衣服?

8. 做運動不但可以強身健體，還能令心情愉悅。

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