【非常醫生】外婆患癌被斷錯症影響治療離世　腫瘤科醫生視病人為親人彌補遺憾

▲ 外婆患淋巴癌被斷錯症影響治療終離世，臨床腫瘤科專科醫生饒家棟視病人為親人彌補遺憾。

常謂「醫者父母心」，臨床腫瘤科專科醫生饒家棟，見盡無數病人徘徊於生死邊緣，體會生命可貴之餘，更令他領略醫生應「醫人」，而非單單「醫病」。行醫多年，饒家棟一直視病者為親人，為的是不讓自己留下遺憾。

自小立志成為好醫生

饒家棟自幼在嚴格的家庭長大，因為自己是獨生子，雙親都將期望都放在他身上，希望他日後能成材，事事都要求他做到最好。小學時期，他每天早上6時便要起床，向爸爸朗讀英文書，如考試成績不好，就要食「藤條炆豬肉」。

幸好饒家棟成績不俗，但自認「Hea底」的他，直至中三備戰分班試才開始發奮。可惜他在考試前約一個月患上盲腸炎，但醫生當時斷錯症，以為是吃錯藥所致，令病情一直拖延，後來更開始發燒，即使注射抗生素也沒有改善。

其後他轉看另一個醫生，發現是腹膜炎，需即日接受手術，所幸救回一命。不過當時正值溫習的衝刺階段，身在醫院的他無法參加試前「雞精班」，錯過了好幾課書的內容，最終於未能如願入讀精英班，當時他鬱鬱不得志：

那一刻我告訴自己要發奮，我一定要入到醫學院，一定要做個醫生，而且要做一個好醫生。

自此，饒家棟埋頭苦讀，每天放學就往補習社跑，更預先自學課本内容。幸好最終不負努力，會考後他遠赴英國讀書，及後順利入讀醫科。

▲ 饒家棟一直視病人為親人。（湛斯雅攝）

「醫人」非「醫病」

臨床腫瘤科屬於較冷門的學科，饒家棟讀醫期間曾到青少年腫瘤病房實習，有別於一般病房，七彩繽紛的佈置，猶如置身於「歡樂天地」中，小朋友雖然各有大大小小的病痛，但輕鬆的氣氛至少能讓他們暫時忘記自己是一個病人。

更重要的是，醫療團隊會視病人為一個「人」，不但醫治身體上的毛病，同時了解每個病人的心理、家庭等狀況，饒家棟對此印象極深，

自此之後，我就決定要成為腫瘤科醫生，我們要「醫人」，而非「醫病」。

在饒家棟讀醫第五年，婆婆患胃淋巴癌，當時她赴新加坡醫院治病，抽針檢查後被錯判為胃腺癌，院方為她進行胃部切除手術。

當時仍是一名醫科生的饒家棟，沒有及早提出質疑，手術當天，他房外等候了一整天，結果醫生完成手術後告知，婆婆所患的確實是胃淋巴癌。

聽罷他差點暈倒，醫生竟拍拍他膊頭，試圖安慰「幾好啊，切除了，不用煩」。術後，婆婆進食有困難，連簡單的化療也無法進行，癌細胞在3個月就轉移到腦部，不久就離開人世，而婆婆離開那天，正正是饒家棟畢業那天。

我很生氣當時自己仍未真正成為醫生，後悔那一刻為何自己沒有企硬，這令我更想成為一個好醫生。

從病人身上學會將心比己

不過，做醫生難，做一個好醫生更難。饒家棟曾遇過一位對他影響極深的病人，她是一名30多歲的準媽媽，懷孕時確診第四期乳癌，癌細胞轉移至骨骼。但由於不想藥物影響胎兒，她拒絕接受化療，醫生遂提早為她開刀生産。

誕下女兒後，這位媽媽自知餘下的日子不多，一心想盡母親的責任，餵母乳、專心照顧女兒，決定暫緩治療半年，並開始錄製影片日記，記錄與女兒相處的時光，作為女兒18歲的生日禮物，並以另一個方式陪伴她成長。

半年後，這位媽媽開始接受化療，最初反應不錯，可惜數年後，始終不敵病魔離世，她的最後一個影片日記，正是離世前不久拍下的。

最初，饒家棟不解為何病人放棄治療，但病人的一句話，令他恍然大悟，

她告訴我，在你心中，救我是最重要的事，但對我來說，子女日後的心靈健康更重要。

作為醫生，醫好病人固然是對自己的肯定，但面對癌症病人，尤其是第四期患者，有時醫生認為正確的決定，在病人看來，未必是最想做、最適合的他們的決定，醫生在提供治療方案的同時，更要尊重病人意願。

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視病猶親

回港後，饒家棟曾在伊利沙白醫院工作，其後到加入私家診所。他說，其實每一天的工作都很精彩，每一個個案都是學習和進步的機會，而每一位病人於他來說，都是自己的親人。

當病人有經濟困難，饒家棟會想辦法幫忙，例如轉介到政府醫院，致電其他醫生同事，亦試過打去報館，借助傳媒之力幫忙，病人離世，他甚至會出席喪禮。

這是我作為一個醫生應該做的事，只要在我能力所及，我都會盡力去幫忙。有時家屬握著我的手說聲多謝、辛苦你，已經很滿足。

行醫多年，饒家棟見證生命無常，正因如此，他更用心對待每一位病人。工作以外，他一直奉行及時行樂的態度，令自己不留遺憾。

人終有一天老去，當我閉上雙眼，我可以告訴自己，我已經做完我想做的事。

「潛在真相」快閃攝影展覽

不少人都聞「癌」色變，其實現時癌症的治療方法不再只是分門別類，亦可根據個人的基因變異而決定，以配對適合的藥物。當病人確診晚期癌症，醫生會建議先進行全面基因分析，度身訂造個人化治療方案。

香港乳癌基金會和諾華香港合辦「潛在真相」快閃攝影展覽，饒家棟擔任了其中一位男模特兒。展覽內容取材自醫生和乳癌患者的真實故事，並且嘗試以影像捕捉女性抗癌時所經歷的情感和想法，以感受她們從確診、治療以及康復過程中的心情。

開放日期：2021年3月4 – 9日

開放時間：

星期四 (首天) 3:00pm – 7:00pm

星期五至日 11:00am – 9:00pm

星期一至 11:00am – 7:00pm

地址：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 地下 (銅鑼灣港鐵站D出口 / 世貿中心旁)

費用：免費

▲ 香港乳癌基金會和諾華香港合辦「潛在真相」快閃攝影展覽，饒家棟擔任其中一位男模特兒。

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記者：沈佩珊