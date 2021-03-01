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立法會研究指本地自置居所比率跌至五成　創廿年新低

社會 17:18 2021/03/01

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立法會研究發現香港樓價於15年內急升近4倍，自置居所比率於2019年下跌至49.8%，創20年新低。（資料圖片）

立法會秘書處今日（3月1日）發表研究簡報，有關「自置居所對香港社會經濟的影響」。研究發現香港樓價於15年內急升近4倍，自置居所比率於2019年下跌至49.8%，創20年新低。雖然有關比率於去年後期輕微反彈至51.2%，它仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。

研究報告稱，自置居所可為社會帶來明顯效益，包括培養社會歸屬感和促進社會政治穩定。然而在土地嚴重短缺、置業負擔能力下降情況下，35歲以下的年輕世代，在整體自置居所戶主比例，自1997年的22.1%，大幅收縮至2019年7.6%。相反的是，60歲及以上的年長戶主比例是41%，較1997年的21%相應升近1倍。

另外多達3分之2本地業主，已於2016年全面繳清按揭貸款。報告認為他們有較強購買力，可添置額外單位，作為子女第二居所，或為收租的投資物業。這或對跨世代財富分配構成影響。

住戶居所租住權分布，也出現重大變化。2009至2019年期間，公營或私營房屋租戶數目增幅最大。這與1997至2008年期間最大的相應增幅來自於自置居所住戶，形成強烈對比。2009至2019年期間，私人住宅單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶，而非自住。雖然普通租戶也可努力儲蓄置業，但單憑工資，他們較難在物業市場與其他買家競爭。研究報告稱對社會流動，構成連鎖影響。

中長期展望，研究認為提升自置居所比率，仍然充滿挑戰。政府未來10年私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬伙，低於2010至2019年期間的1.35萬伙實際落成量。整體可供出售房屋的數量，與社會需求仍存在頗大距離。

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責任編輯：吳卓峰

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