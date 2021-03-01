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【食肆群組】食環署正與飲食業界商討要有「執枱專員」　4月底要求餐飲處所符合換氣標準

社會 17:42 2021/03/01

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食環署副署長（環境衛生）黃淑嫻表示，今早與飲食業界開會商討要有「執枱專員」，會在星期四（４日）生效的指示中放入要求。她說，會同時要求餐飲處所加強空氣流動至每小時換氣率達6次，或者安裝合規格的空氣淨化設備，目標是業界能在4月底之前完成要求。

黃淑嫻又說，餐飲處所如不能安排執枱專員，亦要確保員工注意手部衞生，或在每次收拾後更換手套。另外，她又提醒食肆不要鬆懈，如不能要求食客使用安心出行應用程式，或員工不能每14日進行新冠病毒檢測，食肆不能在晚上6時後安排堂食，亦不能4人一枱。

另外，食環署於過去兩周，在11個餐飲處所發現有不同違規情況，包括餐桌間不足1.5米或沒有隔板，已要求違規食肆暫停晚上6時後堂食，及不多於2人一枱的安排3日至7日不等。

袁國勇視察後揭播毒源頭為茶水間，餐廳鮮風傳送只及正常三分一，即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

 

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