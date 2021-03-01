【潮物速報】LEGOx保時捷推出經典Porsche 911超跑　2in1玩法可隨意變Turbo或Targa車型　

▲ LEGO與保時捷合作，推出Porsche 911 LEGO。（LEGO圖片）

繼農曆新年及情人節系列後，LEGO最新與德國著名車廠保時捷（Porsche）合作，crossover推出10295 Porsche 911。玩家更可隨個人喜好，拼砌出911 Turbo或911 Targa車款，超跑迷絕不能錯過。

▲ 2 in 1玩法，可隨意砌出911 Turbo或Targa。（LEGO圖片）

LEGO全新的2 in 1玩法，一次過集齊兩款風靡70、80年代Porsche經典車型，以1,485塊顆粒就可砌出具多個細節的911 Turbo或Targa。LEGO完成品長35cm、高10cm，並採用白色為主色，重現出經典波子look。

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10295 Porsche 911 Turbo and 911 Targa更具備Porsche所有標誌性元素，包括車廠標誌、3款不同特殊車牌，以及重現911的2+2內隴、可傾斜的前座座椅、可活動式的方向盤、波棍及hand-brake，非常細緻。

Turbo款更有招牌後尾翼或Targa的獨特開篷車頂，搭配超吸睛焦糖橙色內隴，是波子迷的最佳收藏品。

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記者︰黃依情