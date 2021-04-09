【校長專欄】擁有16種不同國籍的學生 屯馬中學不斷改革培育學生由弱變強

▲ 校長袁國明就話：「在我眼中，香港有弱勢學校，但我學校沒有弱勢學生。」

雖然說疫症不分貴賤、不講身份，要染病的就會染病，不過在學校處理疫情方面，所謂的貴族學校與弱勢學校也需要的支援，不論是資源上或教學上，都是差天共地。我覺得，社會上尤其是家長對弱勢學校學生的誤解，才是學校之間最大的差異。

香港的學校，尤其是中學，每當被定位為弱勢學校，條路就會走得很艱難，社會就會標籤學校為「跩學校」，而更令學校校長、老師難受是外界一竹篙打一船人標籤學生是「壞學生」，而未有了解學校或學生的進步。

我認識這間在屯門的所謂弱勢學校，就是一間外界不為人所知，不斷努力革新的學校，不單是學術方面，更是在校風、藝術、運動，都出了不少表現優秀的學生。學校收了不少非華語學生，當中有16種不同國籍，來自亞洲，歐洲，南美洲和非洲，例如：日本、尼泊爾，印度，菲律賓，越南，也門，英國、法國，巴基斯坦，委內瑞拉，當然還有中國內地... 等，學校培育不少人才，例如有非華語校友參與民安隊奉獻抗疫而獲得特首頒發「行政長官社區服務獎」；又或者非華語校友完成師訓獲得英語教師的註冊。

這間就是屯門明愛馬登基金中學，校長袁國明就話：「在我眼中，香港有弱勢學校，但我學校沒有弱勢學生。」

他由2013年擔任「屯馬」校長，認為學校一直都是照顧弱勢家庭的學生，所謂「弱勢」只是他們當刻的家庭背景和條件，但他們的內在質素和能力就絕不「弱」，只是家庭支援未必足夠，所以我們要努力找資源、度身訂造去培育他們。

過去幾年，學校獲不同的機構捐助超過500萬支持學校不同的培育計劃，產出了新界區的室內划艇冠軍和新界區的傑出學生。

屯馬沒有「弱」學生，因為他們最後都會由弱變強，而我更享受培育他們由弱變強的過程，為我的工作增添動力和目標。袁校長說：「我以擔任屯門明愛馬登基金中學校長為傲。」

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。