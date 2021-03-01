【家庭關係】調查指社運後及疫情下逾2成家庭關係轉差　子女及財政為家庭最困擾問題

▲ 調查指子女及財政為家庭最困擾問題。（冼偉倫攝）

港區婦聯代表聯誼會（婦聯）一項調查發現，在經歷疫情及社會運動後，近5成受訪婦女表示家庭關係良好，有逾2成人表示關係變差，其中子女若屬11至20歲的組群有近3成受訪者表示家庭關係變差；另發現子女及財政為家庭最困擾的問題，其中有5成貧窮與基層家庭面對失業困擾。

婦聯去年11月11日至12月12日間，就家庭關係好壞、家庭最困擾的問題、家庭財政狀況、子女品行與態度及大灣區機遇等，訪問了541名已婚女性。結果發現，本港家庭的關係在經歷社會運動及疫情後，近5成受訪者表示家庭關係良好，其中家庭月入8萬至15萬元的中上中產家庭關係最好，惟月入3萬至8萬的中下中產家庭關係較差，佔26.5%，其次是月入一萬的低下階層，佔24.4%。

至於家庭最困擾的問題，調查指子女及財政為最高，分別佔22.9%及21.6%。在財政方面，有4成婦女面對家庭成員失業困境，料與疫情以及本港經濟下滑問題而致，當中更有5成貧窮與基層家庭面對失業困擾。

而子女方面，調查發現若子女屬11至20歲及21至30歲組群，與數年前相比關係變差，其中7成婦女認為子女品行不佳或理念相左，當中有29%認為與子女理念不同，更有6%是反目成仇。婦聯認為是由社會事件衝擊、學校教育缺失，造成個別的子女性格偏差。另有逾73%受訪者希望學校加強道德教育，其中以子女年齡11至20歲的受訪婦女群組的訴求特別強烈，高達79.6%。

另外，房屋政策及醫療政策為受訪者最關心，認為會對婚姻、家庭是否美滿和諧有影響，其中有29%人關心供應住屋問題，以及27%希望改善醫療福利。

婦聯副會長簡慧敏表示，失業問題料與新冠肺炎肆虐，令本港經濟下滑而致，建議政府用積極的手段控制疫情，包括呼籲市民盡快接種疫苗，令疫情受控及經濟復甦，以及盡快恢復與內地的通關；另就月入3萬至8萬的家庭關係較差，港府應為其提供更多民生及福利。

至於改善子女關係方面，婦聯副會長陳曼琪就認為港府應加強學校道德教育，包括撥出資金予學校讓學生學習中華傳統文化教育，讓他們不要只由自己出發，應在任何情況下要尊重父母，保護身邊的人，令到家庭和諧。另就改善醫療福利方面，建議港府要引入非本地醫學院畢業的醫生及護士，增加人手。

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記者：郭詩詩