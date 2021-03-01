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【媽媽辛酸】重返職場少做家務遭老公提離婚　老婆委屈︰依家咩年代？

親子 18:32 2021/03/01

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台灣一名人妻大呻生女兒後重返職場，卻被老公埋怨少做家務而提出離婚。

現代社會仍有人標籤女性一定要做家庭主婦，事實上，不少兩公婆都要工作養家，齊齊分擔打理家頭細務的責任。台灣一名人妻在網上向網民大呻，生女兒之後重返職場，卻因為成為雙職媽媽，被老公提出離婚，人妻大感無奈，嘆婦女婚後沒保障。

不滿妻重返職場

該名女網民在facebook群組「爆怨公社」發帖，分享了多張截圖公開了她跟丈夫的電話訊息對話，大呻丈夫不滿她重返職場而少了時間打理家頭細務，提出要離婚，帖文寫道︰

請問各位網友難道職場婦女，婚後因為進職場，少煮飯少做家事，就一定要離婚嗎？如果對方堅持硬離，我能有甚麼保障嗎？我能夠怎樣跟他談條件？都2021年了……

從電話訊息時序來看，女網民一開始以千字文說出感受，無法認同老爺奶奶教丈夫「不能對老婆太好」，有感他們影響他倆的夫妻關係，將「一個好好的家庭弄散」。

丈夫提出離婚

丈夫之後說出想離婚的原因，斥責太太不安份不做好「家庭主婦」的角色︰

我想要娶的老婆是會打理家裡、會煮飯的，顯然妳不是……妳要嫁的是有錢人，家裡有傭人的，不是像我家這樣的家庭。

妻委屈被當生仔機器

對於丈夫這番話，人妻反擊，表示婚前曾說過婚後不用下廚，豈料結婚3年而且生了女兒才跟她這樣抱怨，認為丈夫被老爺奶奶守舊的想法影響，只會把女性當機械人來支配，她炮轟丈夫拋妻棄女，表示重返職場都是為丈夫著想，見老公2年來工作忙但仍缺錢，「薪資還未有起色」︰

難道婚後雙薪家庭的老婆，都生了小孩，少做家務就該死，然後就是大罪？自私的男人，生女兒多麼痛苦，如今換來你這樣的冷淡對待，真的太不公平了！

老公對於太太抱怨感煩厭，未有安撫她，沒有讓步地叫老婆回家過喜歡的生活。此外，他表示如果離婚，將要取得女兒的撫養權，老人家亦支持他。

網民大罵不如娶工人

雖然家家有本難念的經，但許多網民看帖文後為妻子抱不平，大罵丈夫，部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳

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