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梁君彥︰會向中央爭取更多疫苗供港　市民應盡早接種

政治 18:03 2021/03/01

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全國政協委員、立法會主席梁君彥和「建制派班長」廖長江，今接受民建聯主席李慧琼訪問。（網上截圖）

全國政協委員、立法會主席梁君彥今（1日）表示，將會在兩會期間向中央爭取更多的國產疫苗供港，他呼籲市民盡早接種疫苗，令香港做到群體免疫，恢復經濟。隨着疫苗計劃展開，他指，會向中央爭取中港早日通關，以及已接種疫苗的港人前往內地時無需接受隔離。

本港私家診所最快可明天起為市民接種疫苗，梁君彥今在一個網上節目接受民建聯主席李慧琼訪問時，呼籲市民亦可到私家診所進行疫苗接種，分散疫苗接種中心的壓力。

「建制派班長」廖長江在同一節目上表示，「百分百支持早日通關」，認為香港需要透過通關提振經濟，他亦呼籲市民及早接種疫苗，令港府可控制好疫情確診數字，令「通關有望」。

另外，延任立法會任期已過一半，梁君彥表示，立法會只剩下15次會議，但尚有30條法案，以及特首林鄭月娥早前提出的5項立法工作，包括將區議會加入公職人員宣誓要求、立法引入非本地培訓醫生、劏房租務管制、修訂消防條例、「反起底」法例等需要處理，他認為立法會時間緊迫，希望議員日後配合，不要「拉布」，令議會可有效率地進行法案審議工作。

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記者︰尹櫻霖

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