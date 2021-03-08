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【小學試題】小五中文搶分練習題答案　以詞代意成語「一毛不拔」是甚麽意思？

中小學 00:00 2021/03/08

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

小五中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小五中文練習參考答案︰

一. 

1. A 

2. D

3. D

4. B

5. A 

二. 

1. B

2. A

3. B

4. A

三.

1. D

2. D

3. A

4. A

5. A 

四.

1. 不管工作遇到甚麼困難，我們還是要用心完成。

2. 美兒用心準備今次的考試，但成績仍然未如理想。

3. 家明為人粗心大意，不是忘記做功課，就是遺下文具。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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