【小學試題】小五中文搶分練習題答案 以詞代意成語「一毛不拔」是甚麽意思？
中小學 00:00 2021/03/08
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小五中文練習參考答案︰
一.
1. A
2. D
3. D
4. B
5. A
二.
1. B
2. A
3. B
4. A
三.
1. D
2. D
3. A
4. A
5. A
四.
1. 不管工作遇到甚麼困難，我們還是要用心完成。
2. 美兒用心準備今次的考試，但成績仍然未如理想。
3. 家明為人粗心大意，不是忘記做功課，就是遺下文具。
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