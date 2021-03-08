【小學試題】小五中文搶分練習題答案　以詞代意成語「一毛不拔」是甚麽意思？

▲ 小五中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小五中文練習參考答案︰

一.

1. A

2. D

3. D

4. B

5. A

二.

1. B

2. A

3. B

4. A

三.

1. D

2. D

3. A

4. A

5. A

四.

1. 不管工作遇到甚麼困難，我們還是要用心完成。

2. 美兒 用心準備今次的考試，但成績仍然未如理想。

3. 家明 為人粗心大意，不是忘記做功課，就是遺下文具。

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