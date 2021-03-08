【小學試題】小六中文搶分練習題答案 區分借喻和借代修辭手法
中小學 00:00 2021/03/08
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小六中文練習參考答案︰
一.
1. 排比
2. 誇張
3. 借代
4. 借代
5. 借喻
6. 明喻
7. 暗喻
8. 暗喻
9. 擬人
10. 明喻
11. 借喻
12. 擬人
二.
1. 為了方便顧客購物，超級市場準備了很多手推車。
2. 我出盡了九牛二虎的力量，才能把這個抽屜拉開。
3. 我第一次乘坐新幹線列車，感覺列車行駛時非常平穩，車廂和座椅又寬敞又舒適。
4. 家明問媽媽：「我們甚麼時候去海洋公園呢？」
5. 弟弟的哭聲真大，把樹上的小鳥都嚇得飛走了。
6. 我們應該養成守時的好習慣，這樣才不會浪費寶貴的時光。
7. 因為今天的天氣不好，所以我們沒有去迪士尼樂園。
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