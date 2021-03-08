【小學試題】小六中文搶分練習題答案　 區分借喻和借代修辭手法

▲ 小六中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小六中文練習參考答案︰

一.

1. 排比

2. 誇張

3. 借代

4. 借代

5. 借喻

6. 明喻

7. 暗喻

8. 暗喻

9. 擬人

10. 明喻

11. 借喻

12. 擬人

二.

1. 為了方便顧客購物，超級市場準備了很多手推車。

2. 我出盡了九牛二虎的力量，才能把這個抽屜拉開。

3. 我第一次乘坐新幹線列車，感覺列車行駛時非常平穩，車廂和座椅又寬敞又舒適。

4. 家明 問媽媽：「我們甚麼時候去 海洋公園 呢？」

5. 弟弟的哭聲真大，把樹上的小鳥都嚇得飛走了。

6. 我們應該養成守時的好習慣，這樣才不會浪費寶貴的時光。

7. 因為今天的天氣不好，所以我們沒有去 迪士尼樂園 。

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