【退而不休】見盡青山及葵涌醫院病房百態 護士為子女退休：母親角色無人能代替

▲ 前精神科護士長戴寶君，為3名子女提早退休。

退休精神科護士戴寶君(Shirley)，她致力幫助弱勢社群，因不忍情緒病患者被邊緣化，遂選修精神科。退休後更積極做義工，現在就主力協助內地傷殘兒童及其家庭，「一些被社會忽略及遺棄的一群，是有生存價值，我決心要幫助他們。」

個性開朗、經常面帶笑容的Shirley，做精神科護士確實很適合，因可用笑聲感染病人。但原來她當初選精神科，是另有原因的。

我朋友的妹妹自殺，被送到青山醫院，我便跟她一起探病，這是我人生第一次到這醫院，氣氛都頗嚇人，但同時我又覺得這裏的病人很可憐，好像被社會遺棄，當時我就決定做精神科護士。

醫院病房充滿愛

Shirley一做便十幾年，由青山醫院做到葵涌醫院，從護士仔升至護士長。

坦白講，初入精神科做真的戰戰兢兢，因70年代青山醫院環境較惡劣，幸好我有宗教信仰，每天都祈禱，希望自己能勇敢面對。

但日子久了，她漸發覺原來病房內充滿愛。

精神科的病人住院時間，通常都較一般科的病人為長，有些病人更由後生住到老，一住便幾十年。他們看著我們一批一批護士仔成長，會當子姪般愛錫，像一個大家庭。有時一些新病人入住，可能會『蝦』護士仔，這些病人會幫我們『出頭』，十分有趣。

情急生智救回跳樓病人

病房驚險事也有不少，她憶述，有位病人企在窗邊想跳樓，一隻腳已跨出窗外，情況危急，當時她好驚並立即跑過去，但故作鎮定問：「你想死呀？佢就話：『係，我想跳樓。』」

她立即保持鎮定，同個病人說：「我們是否friend先，你日日不揀，揀我當值當日死，是否想害死我！」病人想一想就說：「好！戴姑娘我俾面你，我暫時不死住。」她慶幸成功救回病人，而病人後來再沒有自殺。

Shirley除了在病房工作，還要在最接近前綫的收症室輪班，經常遇到一些「特別」的病人。

有個女病人情緒嚴重失控，不停傷害自己，我們要幾個人按住佢，當時因要替她換上病人衫，我便放開她一隻手，怎知她即時張開口，扯走自己隻牙，立即滿口鮮血，隻手就揸住1隻血淋淋的牙，後來她前後扯出了3隻牙，十分恐怖。

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高峰期曾做7份義工

由於Shirley工作表現理想，由護士晉升護士長，工作量愈來愈大，還同時要照顧3個仔女，開始感到吃力。

在職場上叻過我的人還有很多，我不做仍有其他人可以勝任。但母親角色卻無人能代替，雖然當時我只有三十多歲，但都選擇提早退休。

縱使Shirley從職場退下來做全職媽媽，仍有着一顆護士助人之心，高峰期曾同時做7份義工，包括在不同機構做電話熱綫義工，利用她過往工作經驗提供情緒輔導。

我覺得全職媽媽可以利用仔女返學的時間做義務工作，幫助有需要的人，同時又不會跟社會脫節，助己又助人。

Shirley在眾多的義務工作中，近年把大部分時間投放在內地，更於2007年跟兩位志同道合的朋友成立「彩虹工程」註冊非牟利機構。

我們服務對象是內地的殘障兒童，包括腦癱及自閉症，以及他們的家庭及老師。這些兒童都是被社會忽略及遺棄，得不到公平的對待。由於不少父母都是農民，教育的水平不高，並不太懂得照顧自己仔女，於是我們便協助兒童在教育及生活上的種種問題。

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記者：招美寶