【國際學校】從傳統名校跳到國際學校愛上學習　16歲女生「改良」校内功課助流浪動物

▲ Shannon由傳統小學轉至國際學校就讀，受老師鼓勵愛上學習。

市面上有各式各樣的食譜，但為寵物而寫的食譜卻鮮有。現年16歲的女生Shannon，因家中愛犬為腸胃欠佳，她特意為愛犬設計12款小食及甜品，並自資出版食譜，計劃將全數收益捐給救狗之家，助流浪毛孩找到歸宿。食譜出版的背後除了因為愛犬外，原來還與她的校內功課有關。

▲ 現年16歲的女生Shannon，為愛犬拾拾設計食譜。（胡嘉儀攝）

為愛犬設計食譜 義賣為流浪動物籌款

Shannon原本就讀傳統女校，中學時轉到加拿大國際學校就讀。她表示，食譜原是校內功課，從構思個人研習的題目開始，已打算「大搞」，出書義賣為流浪動物籌款。

她為食譜取名為「拾月の味」，雖然是為寵物設計，但菜式非常豐富，有雞仔餅、壽司、冰乳酪、三文魚果凍等。Shannon指，現年4歲的唐狗「拾拾」十分挑食，腸胃欠佳，因此用了數個月設計及改良菜式，包括製作「雞仔餅」時以雞肉代替豬肉、製作麵包避免用對狗狗身體有害的酵母、菜式盡量少糖少鹽。

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國際學校不輕鬆 曾因成績欠佳落淚

由構思到完成食譜，Shannon花了超過半年時間製作，期間兼顧日常課業，算不上輕鬆。Shannon媽媽笑言，別人常以為讀國際學校好開心，每日回學校玩，

其實只是小學才是這樣，中學讀國際學校，一樣好高要求。

Shannon坦言，原以為入讀國際學校沒有排名，測驗及考試的壓力較小，豈料仍敵不過同儕之間的比較，多次因成續不理想而激動落淚，打電話給媽媽哭訴。她指學校注重學業，基本上每星期都有測驗，令着緊成績的她緊張不已。

老師看到Shannon如此失落，鼓勵她專注在自己身上，不作無謂的比較，

很多次我跟老師說我考得比同學差，老師都會回答，只要比上一次有進步便足夠。他們教會我只需和自己比較，因為每個人的能力和專長都不一樣。

▲ Shannon着緊學業，曾因測考成績欠佳而落淚。（受訪者提供）

自主探索 變得主動愛發問

縱然學校測考甚多，Shannon仍然喜歡上學，她指學校學習氣氛良好，老師不會硬塞書本知識給學生，而是鼓勵他們發問，向有興趣的方向探索，自己下課時亦愛「捉」着老師問問題。

眼見女兒的轉變，媽媽也深感安慰，她指，女兒轉讀國際學校後變得主動，以往讀小學時，女兒不太參與課堂互動，不會舉手詢問老師或回答問題，現時她會捉住老師不放，追問課外知識，有數次更因此錯過了回家的校車，

我為此感到高興。我是追求這些的媽媽，多過學術上的成就，求知慾很重要。

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傳統小學轉讀國際學校 自由風氣愛上學習

媽媽指，自己以往着緊女兒成績，尤其女兒就讀傳統小學時，她也承受來自學校的壓力。她指，女兒就讀小學時，班級多達45人，老師沒有空間發掘小朋友的潛能、理解他們的處境。其中一件事令媽媽印象深刻，女兒在小二時做中文科功課，寫了「每個早上我會在巴士站邊跳繩邊等校車」，老師在旁打了一個大交叉，並指女兒這樣寫不合理，因沒有人會在巴士站跳繩。

老師認為不合理，但事實上這是我們的常態。我們那時等校巴的位置非常開闊，等校車時真的可以和爸爸玩拋接球及跳繩。我就想你為何不先了解女兒這樣寫的因由，而直接說她錯？很多東西不讓你解釋，學校判了你『死刑』。

中學轉讀國際學校，學業沒有變得輕鬆，但老師的關愛與鼓勵，以及校內自由學習的風氣，令Shannon愛上學習，成績也比小學時更好。現時Shannon就讀10年級，今年完成個人研習之後，明年將全力備戰國際文憑試（IB）。性格樂天的她指自己會「見招拆招」，有信心應付公開試，盼將來入讀與醫療相關的科目，

我非常期待入大學，很想快點專注在自己感興趣的範疇。

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記者：胡嘉儀