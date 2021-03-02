【正能量】退休經理遇老師傅學得修傘絕技　培訓2千徒弟盼承傳古老工藝

▲ 退休經理Joseph學得修傘絕技，推廣「雨遮重生」並授徒承傳這門古老工藝。

許多人退休都有想過度過，像仔女長大成人，就可以退休安享晚年。本身是珠寶出口公司行政經理的甘維俊（Joseph Kam）也不例外，早已計算女兒大學畢業，自己也剛好60歲，可以正式退休；但沒料到退休前幾年，竟然確診糖尿病，當健康比工作緊要百倍的時候，Joseph寧願選擇早放工做運動，而退休後也隨心，做自己喜愛的工作——「雨遮重生」。

糖尿病可以說是改寫了Joseph的下半生。

我原本很健康，但試過兩、三天無大便，看腸胃專科給瀉藥，又看中醫，仍然見頭暈、口乾、脷藍色、想嘔、無胃口、消瘦，醫生話感冒，叫我驗血糖，我沒有等到化驗所開門去驗，已去了急症室。

Joseph說，他去到急症室，護士已即刻給他輪椅坐，怕他暈倒，原來他因患糖尿病而不自知，出現了嚴重的併發症——酮酸中毒。結果他留院4日，並且開始了5個半月的注射胰島素生涯。

出院後我無上班，我要調整我的作息生活，醫院要做的程序搬回家自己做：早上篤手指，看血糖幾多度？然後食幾多分量的早餐，之後運動，幾時又食第二餐，跟著又篤手指，好彩在嚴厲管制自己的飲食、運動、血糖後，可以一路減藥。

▲ 成為業餘修傘師後，去年Joseph更向廠家訂制了一批不鏽鋼駁斷遮骨套，省卻大家尋覓用料的煩惱，令維修過程更方便快捷。（攝影：程志遠）

就算後來他恢復工作，也要求公司讓他提早1小時放工，讓他回家做運動，不然他會辭職。

之後，全港九任何有關糖尿病的課程，Joseph也去報讀。「香港復康會和美國史丹福大學舉辦了一個慢病自我管理課程，我取得了組長的認可資格，可以和另一組長去教人如何自我管理慢性病，不單只是糖尿病，高血壓也可以。」

患病後，Joseph只覺今是而昨非，以前零運動，但現在風雨不改，會急步行起碼1小時；以前飲食沒有理會糖份卡路里，現在會計算分量才食。「其實我每餐都可以食得好飽，隔幾小時就可以食一次，不會覺肚餓，血糖也不高。」結果自我管理有成績，初患糖尿病的Joseph，有3年零9個月不用食任何藥物或打針。但經過這蜜月期，他仍然要吃小量的口服藥物控制病情，但已經是不幸中之大幸。

業餘維修雨傘變專家

2012年退休後，Joseph其實一切隨心，希望好好享受退休生活。他有去社企做義工，但發現只是在典禮時做「布景板」，無事可為，並不是他那杯茶。

一次偶然機會下，遇到老師傅，他便拿了兩把雨傘去給他維修，乘機在旁偷師。之後打風落雨執起一些雨傘去自學維修，第一次能夠完成修復覺得很開心。後來他有朋友因為拆雨傘布來做環保袋及雨褸，於是有五、六十把雨傘可以維修，但Joseph只有一個人實在兼顧不下，於是他就開班教人，2016年開辦了第一次的「雨遮重生」全科修傘工作坊。

▲ 理工大學活齡學院與尊賢會合辦的「反斗奇兵」基金，頒發獎狀予「雨遮重生」，以肯定Joseph的理念。（圖片：被訪者提供）

「我喜歡落手落腳去做，覺得維修雨傘很好玩，總共教了60幾次，培訓了超過2,000個業餘修傘師。」Joseph更在Facebook開設了一個「雨遮重生舊生會」，記錄了工作坊的內容及短片，讓學員毋須做筆記，也可在社交媒體交流心得。

2018年，「雨遮重生」成為香港理工大學活齡學院「反斗奇兵」的得獎項目，於是他利用獎金推行「區區有遮整」的計劃，在全港設立了5個壞遮修理站，有齊工具，如果需要修理雨傘便可以使用。「試過有合作團體建議不如收$300學費，上堂送工具，但我不會和他們合作，因為我不想在這個世界多幾十人買了工具後，最後不用時又送去堆填區。」因此Joseph只會建議學員，如果學完半年後，發夢還想買工具，那時候才去買也不遲。

Joseph努力推廣「雨遮重生」，除了因為他成長的年代，物資短缺，丟掉一件物品之前會想清楚是否仍可用，他更希望能傳承古老工藝，發揮鄰里互助的精神，當然最後能減廢，幫地球一把就最好啦！

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教育基金只想盡快給女兒

Joseph育有一女，讀幼稚園時要交千多元學費，但到了小學中學的9年免費教育，他就將那些學費儲起來，讓她在讀大學時使用。「我老婆會將那些學費、利市錢作非常低風險的投資，如買公用股，但我不識，所以全交由她負責。」

今年69歲、已退休9年的Joseph，自住樓宇已供完，女兒又有給生活費，又有兩個車位收租，可以說沒有經濟負擔，因此他只想盡快將教育基金轉給女兒，從沒想過身邊要有多些金錢在手。

就算她搵多少都還在供樓，我希望她手頭金錢較充裕，如果想買第二、三層樓，就可以有錢去買了。而且我兩腳一伸，錢都是給她的，為何不早一點給她讓她運用呢？

事實上，Joseph對金錢看得很開，去年女兒結婚，他甚麼也不要：不要禮金、不要酒席、過大禮也不用，襯家最初打死也不相信。

我不是賣女是嫁女，只想一切順順利利，那些繁文縟節、宗教儀式都不需要，甚至不擺酒也可以。

結果因為疫情，飲宴也取消了。

記者：何小雲