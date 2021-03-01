【趕絕黃牛】打擊網上賣籌黃牛黨 壽司郎宣布手機APP預約暫停使用

▲ 壽司郎在Facebook公佈手機APP預約暫停使用及網上轉售walk-in籌號不能使用

日本人氣平價迴轉壽司店Sushiro壽司郎雖然開業已過一年，但依然熱潮不斷。不但手機APP預約長期爆滿，而且全港各分店每日仍有不少人walk in排隊，至少都要等幾個小時，繼而衍生了有黃牛黨在網上售賣籌號獲利。壽司郎今日在Facebook專頁公佈手機APP預約暫停使用及網上轉售walk-in籌號不能使用。

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Sushiro壽司郎今在Facebook專頁宣布，手機APP預約暫停使用及網上轉售walk-in籌號不能使用。

關於手機APP預約暫停使用

現階段全線分店的預約已暫停使用，直至另行通知，如有任何最新消息，會在Facebook上公佈。壽司郎表示，顧客可以walk-in方式前往壽司郎各分店光顧，但若然接待人數超過上限，各分店有可能會停止取票。當停止取票時，各分店的Youtube Live畫面會顯示「本店已停止Walk-in」。

網上轉售walk-in籌號不能使用

鑒於發現有網上轉售壽司郎walk-in籌號之事宜，壽司郎指有持續在關注，並呼籲顧客不要購買網上轉售的walk-in籌號，如有發現，該購買的walk-in籌號有可能無法使用。walk-in籌號只接受實體票，畫面截圖一律無法使用。

早前曾有報道發現有人在拍賣平台炒賣轉售壽司郎walk in排隊籌號，當中最高叫價2人票$50、4人票$60不等，付款留票，到後再面交取票。

除了當日籌號外，由於Sushiro壽司郎手機APP預約亦長期爆滿，有賣家亦出售壽司郎預約籌號，更可自選時間日期、人數、分店等，備受爭議。

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責任編輯：張懿慧