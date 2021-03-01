【7.21暴動案】3名被告庭上被辨認身分　有被告被要求咧嘴露齒

▲ 首被告王志榮。(經濟日報資料圖片)

前年7.21元朗暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（1日）於區域法院續審。證人A今午續作供指，據現場片段中1名男子身穿印有「中國製造」字樣白色上衣，曾向A所處位置擲印有「保衛元朗」發泡膠板。控方在法官提醒下，才確認會指控該男子是涉案受首被告。法官其後要求3名被告站在犯人欄前面、脱去口罩讓法官及律師辨認容貌，其中一個被告更被控方要求露出牙齒、做咧嘴表情，其律師表明則將會爭議其身分。

證人A今午繼續作供，庭上重播部分現場片段，A供稱，當中拍攝到一名身穿胸前印有「中國製造」字樣白色上衣的男子，隔著玻璃欄杆與黑衣人爭執期間，曾將印有「保衛元朗 保衛家園」的發泡膠板擲向已付費區內。A另在閉路電視片段中，圈出當時白衣人手持作武器的長橢圓形銀色金屬框，並指該白衣人以類似金屬物體打中其左邊身軀。

A又表示，及後身穿胸前印有「中國製造」字樣白色上衣的男子出現在該白衣人身後。法官葉佐文即提醒控方，「如果佢係被告，你要話俾我聽，我唔會自己對號入座」，代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行才確認，控方指該男子是首被告王志榮。

法官要求首被告走出犯人欄，並脱掉口罩及眼鏡，讓法官、律師及旁聽人士觀看其外貌及對比片段畫面辨認。控方接著指出，次被告黃英傑是現場某片段中一名帶「斜孭袋」的男子，至於第8被告蔡立基則為片中一名身穿印有牛仔褲案的白衣的男子。

法官逐一要求另外2名被告走出犯人欄，並站在犯欄前面，脱去口罩讓法官、律師及旁聽人士辨認容貌，控方更要求被告蔡立基露出牙齒，做出咧嘴表情，以比對片中露齒笑的樣貌。而當中只有蔡的代表律師表明將會爭議其身分。案件明(2日)續審，證人A將會接受辯方律師盤問。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂