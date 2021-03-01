中大學生會當選內閣「朔夜」履新首日請辭　稱多名成員近日收死亡恐嚇

▲ 中大學生會新任會長林睿晞（前排中）與其內閣成員今（3月1日）在校內舉行記者會宣布請辭決定。（黃建輝攝）

新一屆中大學生會當選內閣「朔夜」今日（3月1日）履新，下午隨即宣布請辭。

中大學生會新任會長林睿晞與其內閣成員今午在校內舉行記者會，林睿晞澄清，該會日前宣布撤回參選宣言及政綱等有關文件，絕對不是與校方有「枱底交易」，藉此換取校方撤銷制裁、承認「朔夜」，強調如朔夜繼續本著中大學宗旨「上莊」，相信亦不會被校方承認。

林睿晞表示，上周五（2月26日）凌晨記者會回應校方聲明後，感受到來自校方的政治壓力，引述校方高層分別召見各名內閣成員時，曾「多次暗示」要求「朔夜」主動在2月28日前退選。林更形容內閣成員感受到「前所未有的壓力和威脅」，除有可能被開除學籍，甚至會面對數以十年計的刑期，多名成員更收到滋擾電話，發出對其個人及家人的「死亡恐嚇」，因此作出撤回參選宣言等文件的決定。

林睿晞指，撤回政綱後，朔夜的民意授權已經失效，而且在不被中大校方承認的一刻，校方將來只會容得下不理世事的「褔利莊」，中大學生會幹事會無法再按會章原則關心時事及社會，形容幹事會已「名存實亡」，故作出請辭決定。該會就請辭決定向近4,000名投信任票的中大生致歉。

▲ 中大學生會當選內閣「朔夜」今日（3月1日）履新，下午隨即宣布請辭。（黃建輝攝）

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責任編輯：馮琪雅