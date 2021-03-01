【名潮食館群組】袁國勇指K11 MUSEA安全　K11集團發言人：商場使用接近醫院最高級別通風系統

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇下午到K11 MUSEA視察。（黃傑偉攝）

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」至今累計48宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今午約2時半到場視察，指「名潮食館」的播毒源頭為茶水間，惟強調K11 MUSEA是安全的。K11集團發言人亦表示，商場內的通風系統乃獨立運作，接近醫院使用的最高級別

袁國勇今午到K11 MUSEA視察，其中指出「名潮食館」輸送空氣的管很狹窄，鮮風只有正常的三分之一，形容很不理想，空氣流動非常低，故食客很容易中招；另指其地下茶水間的所有碗碟放於同一地方，並無將已使用及乾淨的碗碟分開擺放，或令茶水受交叉污染。然而，他強調K11 MUSEA是安全的，因視察後認為通風地方沒問題，而每個商戶通風系統都是分開的，廁所抽風亦做得很好。詳情即看：【下一頁】

K11集團發言人表示，名潮食館事件實屬個別情況，料與食肆內部的通風和衞生環境有關，強調K11 MUSEA基本上安全。發言人又強調，名潮食館的抽氣及鮮風乃兩個獨立系統，直接抽出室外，並沒有與商場內其他食肆或商舖連接，而食肆的通風設計由租戶直接負責，並獲食環署及相關部門批准。

發言人指出，K11 MUSEA場內的通風系統乃獨立運作，接近醫院使用的最高級別，另亦在通風口設有UV消毒，強調衞生水平高，且不受個別租戶自設通風系統的影響。

為令所有員工、租户及訪客安心，K11 MUSEA延長關館至本周五（5日），周三（3日）亦會再安排流動檢測車為商場員工及租戶員工免費進行覆檢，以確保全體員工得到第二次測試結果呈陰性才可上班。此外，專業人員及智能消毒機械人將持續為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒，並提醒所有食肆租戶檢查店內的通風系統運作正常，同時確保餐桌間保持足夠社交距離。

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責任編輯：郭詩詩