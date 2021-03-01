胡曉犁：港區國安法為打擊「港獨」提供法律支持

▲ 胡曉犁稱港區國安法是維護國安的及時之舉。（資料圖片）

全國人大常委會副秘書長胡曉犁表示，港區國安法是全國人大去年引人矚目的重要立法之作，是維護國家安全的及時之舉，為打擊「港獨」勢力、保持「一國兩制」行穩致遠、香港長期穩定提供強大法律支持。

胡曉犁在北京總結全國人大去年對外工作時指出，面對國際反華勢力大肆對港區國安立法舉措的誣蔑攻擊，全國人大利用友好小組等外交資源，致函各國議會和有關地區議會組織負責人，深入闡述港區國安法的必要性、緊迫性和合法性，表明維護國家安全、貫徹「一國兩制」的決心和信心。

他形容，這是全國人大友好小組機制建立以來，「規模最大、覆蓋面最廣」的對外行動。

李家超：涉暴力嚴重刑事罪行被捕者減5成

另外，保安局局長李家超在聯合國人權理事會會議上發言，指港區國安法自去年7月實施以來，效果顯著，香港社會上鼓吹港獨的行為大幅減少，牽涉暴力的嚴重刑事罪行被捕人數減少5成，市面回復穩定，商業活動復甦，以股市為例，每日交投量較同期上升130%。

李家超又否認港區國安法損害香港市民的權利及自由，指港區國安法明確列明香港市民的言論、結社、出版等自由須得到保障，法例實施至今有99人被捕，只佔香港整體市民很少一部分，而且檢控和審訊都是基於事實，會公平及依法處理。

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責任編輯：林曉君