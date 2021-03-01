中環街市交華懋集團管理營運　市建局共同參與

▲ 蔡宏興（左）與韋志成（右）今日出席簽約儀式。（市建局圖片）

市區重建局與華懋集團，今天（3月1日）簽訂中環街市營運合約。即日起市建局將夥拍華懋集團，共同營運及管理中環街市。

儀式在復修保育後的中環街市大樓內舉行，由市建局行政總監韋志成及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興主持。韋志成在簽約儀式上表示，中環街市在30年代興建時，屬劃時代的建築物，它不論在建築物的用料、實用設計風格及市集的營運管理模式等方面，在當年來說，均充份體現「創新」思維和應用。

市建局2017年10月從政府接手中環街市，進行復修保育，歷時超過3年，耗資超過5億元。在保育活化的過程中，市建局亦特別應用嶄新的復修技術、物料和項目工程管理軟件，提高效率和保育成效。韋志成稱，殷切期待與華懋集團的合作，攜手秉承「創新」概念，為香港及市民大眾營造一個親切舒適、具活力，以及共融的新地標。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市是港式街市文化的代表，為香港人記載了集體回憶。華懋集團會以創新手法，將項目的保育元素融入場地的細微設計，提升中環街市歷史建築的獨特個性。

市建局及華懋集團均會本著不以消費作主導及不以獲取最大盈利，為營運中環街市項目的原則。項目內部分樓面面積將會撥作公眾及社區用途，包括24小時開放的行人通道、洗手間設施及約1,000平方米的綠化休憩空間。

市建局與華懋集團已共同成立管理委員會，制定業務計劃的執行細節。市建局將持續監管營運機構的表現和成效。

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