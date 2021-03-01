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邵家輝︰分期派發消費券惠及更多商戶　冀擴闊電子支付平台選擇

政治 19:40 2021/03/01

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自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今（1日）指，分期派發電子消費券可惠及更多商戶。（尹櫻霖攝）

政府計劃向合資格港人派發5000元電子消費券，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今（1日）指，分期派發電子消費券可惠及更多商戶，亦能帶來更多額外消費，有振興經濟作用。他表示，期望政府可擴闊電子支付平台選擇，如考慮使用微信或支付寶支付，向市民發放消費券。

他稱，對於分期派發或一次過派發消費券持開放態度，解釋業界內的小商戶及高消費零售業「家家有求」，小商戶希望當局可分期派發消費券，大商戶則希望一次過派發消費券。但他指，參考澳門經驗，分期派發消費券對於提振經濟的作用更佳。

政府預料，電子消費券派發計劃，當中會涉及6億元行政費用。邵家輝認為，以電子形式向市民派發消費券已是最低成本的做法，估計政府日後實際使用的行政費會較預期低，他舉例指去年的10000元現金發放計劃，港府本預留10億元作行政費用，但最終只花了3億元。他又希望當局可與電子支付平台協商，減少每筆交易的手續費，例如只收取成本價，減少政府在支付手續費上的花費。

政府現時目標在暑假起，接受市民申請獲發電子消費券。被問及若疫情在暑假期間反覆，應否延遲派發消費券，邵家輝回應指，若疫情受控，期望政府可盡早推出消費券，但若在疫情反覆時推出計劃，有可能「事倍功半」，影響計劃成效。

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記者︰尹櫻霖

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