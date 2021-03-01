【醫生紀律聆訊】瑪麗急症科副顧問醫生鍾浩然涉失德　創作書本內容擬貶損其他醫生專業

▲ 瑪麗醫院急症科副顧問醫生鍾浩然（中）。（洪芷晴攝）

瑪麗醫院急症科副顧問醫生鍾浩然被指專業失德，於2018年出版的書本內容及接受傳媒訪問時，對其他醫生作出的評價有欠公允，涉直接或間接貶損他人專業、可靠性和品格；又質疑他接受訪問目的為自我宣傳，渲染對他人的失實指控。

此外，鍾浩然亦涉嫌在書中的作者簡介中，虛報自己為急症科醫學院「健康教育委員會主席」之職銜，對公眾造成誤導；其一共涉及3宗案件和6項專業失德控罪，醫委會於今（1日）展開聆訊。

案情指，鍾浩然分別於2013年及2016年出版《急症室的福爾摩斯》及續集《急症室的福爾摩斯》 II——守護生命的故事》，以及於2018年推出增訂版，新增了3個篇章。其中一個故事曾有20多歲女病人因為肚痛、肚屙，於母親陪伴下，到一間醫療機構求醫，醫生未有為病人「按肚」臨床檢查、無問病歷就指她有可能是腹膜炎，而腹膜炎隨時有性命危險，遂安排她做腹部電腦掃描及驗血，並留院一晚。病人既無保險，亦非富貴人家，由於醫療費用昂貴，留院一晚共花上兩萬元，最終病人翌日便轉至公立醫院急症室求診。急症室醫生診斷截然不同，指出病人患腸胃炎而非腹膜炎，毋須住院。病人母親得知女兒病況真相，埋怨一句：「在那醫生眼中，根本病人不是人，是搖錢樹。」

故事內容其後於2018年7月被多間傳媒報道，媒體引述鍾指，不少醫生為免日後被投訴，採取「防禦性醫療」，令病人承受不必要的治療及痛苦，「唔係保護病人，係保護醫生自己」，浪費社會資源，增加醫療成本。

就以上內容，醫委會收到相關投訴，雖然鍾浩然指，出版的小説情節純粹虛構，為增添讀者閲讀趣味，才以主角醫生「福爾摩斯」作第一人稱「我」書寫，而自己從來無意令人認為自己就是「福爾摩斯」。

他又否認接受傳媒訪問目的是為自我宣傳，「我從來無主動邀約記者搞宣傳，是因為個時書展來臨，有記者找我談新書，我知道會報道我的書及當中內容，但我不可能預先知道記者會如何寫，他們可能會覺得我寫書寫得差，報道內容不一定會好，只係你問我答，何來宣傳」。他強調，記者沒責任和義務為他推銷書藉，故他於報道刊登前未有要求查看內容。

被問為何報道指他為「急症室福爾摩斯」，他則回覆指，「可能記者搞錯咗、搞亂咗，甚至直接將書中內容加入報道，引述話係我講的」。

會上，有委員質疑，為何他在報道刊登後，未有要求傳媒更正，他解釋，以他理解，受訪者無權要求傳媒更改內容，「而且我係報道刊登後再無咩留意篇稿，直到有匿名人士投訴我，先真係留意內容」。

他又解釋，雖然故事為虛構，並非自己親身經歷，但仍建基於逾20年行醫的臨床經驗和參考其他醫生的病例，故實屬反映的醫療現象和問題。

不過，控方律政人員質疑，鍾浩然以小説形式寫作，但內容對私家醫院等其他醫生有不公允評價，「難道可以用其他人寫的故事再創作一個新故事，然後再話個故事係虛構但反映真實」，涉直接或間接貶損他人專業，批評他「令讀者認為你就係福爾摩斯，所寫的內容均為真實」。

另外，案情又指，鍾浩然於《急症室的福爾摩斯II——守護生命的故事》的作者簡介中，涉虛報名銜。控方引述急症科醫學院的聲明，指鍾並非該學院的「健康教育委員會主席」，僅於2011至15年擔任出版委員會下的教育小組委員會主席。控方質疑鍾浩然未有審慎確認自己職銜便在書中引述。

因應案情涉及多項控罪，醫務聆訊花約7小時仍未完成審議，案件留待四月二十日再續聆訊。

記者：洪芷晴

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