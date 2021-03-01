調查指逾半中英數教師質疑課程修訂無助釋放課時　8成教師認為教育局問卷無法反映前線意見

▲ 教協今日（1日）公布調查結果指至少逾半任教中英數的受訪中學教師均認為新安排未能釋放課時。（冼偉倫攝）

教育局就高中4個核心科目優化方案進行的學校問卷調查明日（2日）截止，教協調查指，逾8成受訪教師認為當局諮詢方式無法充分反映前線教師意見，至少一半中英數教師質疑課程修訂未能達到釋放課時，7成中文科教師反對刪去口試、近9成通識科教師反對公開試只設達標與否。教協指課程修訂時間倉促，學界不夠時間預備在9月落實新課程，促撤回修訂方案，重新進行諮詢。

教協於2月11日至27日以電郵向任教4個核心科的教師發問卷，共收回1,042份回覆，中文、英文、數學及通識科教師各佔200多人。結果顯示，7成英文科和數學科教師均認為新安排未能釋放課時，中文科教師亦有約5成。

中文科面臨刪去說話卷、聆聽及綜合能力卷，惟近8成教師不同意修訂能兼顧讀寫聽說能力，85%教師認為將說話能力評估融入校本評核「閱讀匯報」，將未能有效訓練學生的說話能力，7成教師更表明反對刪去說話卷。

至於通識科「重新冠名」後的課程及課時將減半，近9成通識科教師不同意新科依據原有通識科框架而定，逾9成教師更質疑新科未能達至培養學生「慎思明辨」的課程宗旨。

9月落實新課程 逾8成教師憂預備時間不足

逾8成受訪教師亦認為當局以「一校一問卷」方式進行諮詢，不能充分反映前線教師意見；逾8成教師亦表示沒有足夠時間準備在9月落實新課程。

教協副會長、立法會教育界前議員葉建源指，教育局完全有能力諮詢任教4科教師，形容局方諮詢方式奇怪，未能反映前線教師的教學意見，又指局方趕於9月落實新課程，距今只有半年，惟課程修訂涉及人手編配、教師培訓及教材等，且要求現屆中三學生在缺乏清晰資料下選科亦是不負責任，促當局撤回方案。

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責任編輯：馮琪雅