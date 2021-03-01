調查指逾半中英數教師質疑課程修訂無助釋放課時 8成教師認為教育局問卷無法反映前線意見
教育局就高中4個核心科目優化方案進行的學校問卷調查明日（2日）截止，教協調查指，逾8成受訪教師認為當局諮詢方式無法充分反映前線教師意見，至少一半中英數教師質疑課程修訂未能達到釋放課時，7成中文科教師反對刪去口試、近9成通識科教師反對公開試只設達標與否。教協指課程修訂時間倉促，學界不夠時間預備在9月落實新課程，促撤回修訂方案，重新進行諮詢。
教協於2月11日至27日以電郵向任教4個核心科的教師發問卷，共收回1,042份回覆，中文、英文、數學及通識科教師各佔200多人。結果顯示，7成英文科和數學科教師均認為新安排未能釋放課時，中文科教師亦有約5成。
中文科面臨刪去說話卷、聆聽及綜合能力卷，惟近8成教師不同意修訂能兼顧讀寫聽說能力，85%教師認為將說話能力評估融入校本評核「閱讀匯報」，將未能有效訓練學生的說話能力，7成教師更表明反對刪去說話卷。
至於通識科「重新冠名」後的課程及課時將減半，近9成通識科教師不同意新科依據原有通識科框架而定，逾9成教師更質疑新科未能達至培養學生「慎思明辨」的課程宗旨。
9月落實新課程 逾8成教師憂預備時間不足
逾8成受訪教師亦認為當局以「一校一問卷」方式進行諮詢，不能充分反映前線教師意見；逾8成教師亦表示沒有足夠時間準備在9月落實新課程。
教協副會長、立法會教育界前議員葉建源指，教育局完全有能力諮詢任教4科教師，形容局方諮詢方式奇怪，未能反映前線教師的教學意見，又指局方趕於9月落實新課程，距今只有半年，惟課程修訂涉及人手編配、教師培訓及教材等，且要求現屆中三學生在缺乏清晰資料下選科亦是不負責任，促當局撤回方案。
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：馮琪雅