夏寶龍：需確保政權掌握在愛國者手中　陳永棋倡選委會剔走區議會及增人大政協參與

▲ 夏寶龍。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍第二日於深圳舉辦座談會，聽取本港各界人士對完善「愛國者治港」有關制度的意見。與會人士一致認為，香港社會政治領域出現種種亂象的一個重要根源，是「愛國者治港」原則沒有得到完全落實，應當依法儘快對香港選舉等制度加以完善，並尊重中央對選舉制度的主導權。

鑒於疫情防控需要，有關座談會採取小範圍、多場次方式進行，每場座談會只約15人出席，出席者包括部份港區人大政協、本港工商、金融、專業、勞工等界別，以及特區政府的代表人士等。

夏寶龍在座談會表明，中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針的決心不會變，全面落實「愛國者治港」，是確保「一國兩制」實踐行穩致遠的關鍵。故需完善有關制度，確保香港的政權機關牢牢掌握在真正的愛國者手中。

據新華社報導，多名與會人士稱，「愛國者治港」是「一國兩制」的核心要義，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，必須把「愛國者治港」根本原則落到實處，認為由真正的愛國者掌握香港管治權，是天經地義，世界上沒有哪個國家允許不愛國的人治理國家或國家一部分。此外，與會者又稱，除完善選舉制度，還需要從加強管治人才考察選拔、加強國民教育、改善輿論環境等方面綜合施策，強調政治上需儘快撥亂反正，才能為解決深層次問題創造條件。

有份出席的全國政協前常委陳永棋認為，選委會可增加人大及政協的參與，而區議員所佔席位可以減少，甚至不需要區議員參與。另一有份出席的基本法委員會委員梁美芬，在座談會後表示，一直有倡議不應只由選舉主任去決定參選人的資格，認為要設立資格審查委員會，一開始就做到資格審查。

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責任編輯：李淇