【屯門南延線】屯門泳池擬重置於屯門高爾夫球中心　拆泳池成項目能否提早完成關鍵

▲ 屯門南延線會由現時屯門站延伸。（資料圖片）

港鐵向屯門區議會提交文件，交代屯門南延線項目的最新進展。港鐵表示，初步建議將屯門游泳池重置於現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置，而項目能否提早完成，關鍵取決於現有游泳池的拆卸時間。

文件指，為設置第16區站及鐵路設施，位於屯門海皇路8號的屯門游泳池將需要拆卸及重置，初步建議將屯門游泳池重置於現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置，而高爾夫球中心現有的練習草坪及歷奇公園將會在原址整合及重置。按照現時建議，重置的屯門游泳池，游泳池數目跟現有屯門游泳池相若，分別有主池、訓練池、習泳池、嬉水池和跳水池，新看台可容納觀眾的數目將由現時的700名增加至約800名。

港鐵指，經初步研究後，屯門南延線項目能否提早完成的關鍵，取決於現有游泳池的拆卸時間，方向是拆卸現有游泳池與興建重置游泳池能同時進行。 港鐵公司及其設計顧問現正進行詳細研究。有關位置的地質勘探工程已於去年10月展開。

另外，位於第16區的「綠在屯門」回收環保站和海皇路花園，亦需要另覓地點重置，已物色位於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地作為重置「綠在屯門」回收環保站，以及位於屯門河(東岸)花園側的政府土地作為重置海皇路花園(包括寵物公園) 的地點。按照目前建議的鐵路走線，位於湖山路的湖山遊樂場的部分設施及屯門交通安全城在施工期間將會暫時停用，由於鐵路是以高架形式興建，部分高架橋橋躉會因應鐵路走線坐落於湖山遊樂場及屯門交通安全城範圍內。

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責任編輯：蘇文軒