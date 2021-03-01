【疫苗接種】周日有4宗接種疫苗後送院個案　39歲男子接種後眩暈及顫抖

▲ 4宗個案已全部出院。

新冠疫苗接種計劃在上周五（2月26日）展開，政府表示，昨日（28日）共有4宗接種疫苗後送院個案，年齡介乎39至69歲；醫管局指上述4宗個案已全部出院。

4宗個案都是在中央圖書館接種疫苗後送院，當中最年輕個案為39歲男子，昨接種疫苗後眩暈及顫抖，於上午11時58分被送往律敦治醫院留醫觀察，情況穩定。

另外3人送院後則無須留醫。當中一名69歲女子接種疫苗後，血壓較高及身體無力，於下午3時54分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫；一名 48 歲男子接種疫苗後，血壓高及心悸，於下午6時48分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫；一名45歲男子接種疫苗後眩暈，於下午7時43分被送往律敦治醫院，無須留醫。

醫管局回覆表示，早前經接種中心送往伊利沙伯醫院的男病人，目前仍然留院，情況穩定；另外經接種中心送往威爾斯親王醫院的女病人，經檢查後已經出院；今日公布送往律敦治醫院的4人（3男1女）亦已全部出院。

醫管局發言人指，公立醫院以及各醫管局接種中心醫護人員會透過網上系統向衛生署呈報有關接種後異常事件；署方專家會進行審議，如屬嚴重事件，會按接種時間關聯性、有關疾病的本港背景數據等資料，斷定異常事件是否與接種疫苗存因果關係，並會統一作出公布。醫護人員會按機制評估及呈報相關個案，由衞生防護中心作分析及跟進。

社區疫苗接種中心自上周五（2月26日）起投入運作，至今踏入第4日，今日運作情況按圖即看：

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政府同時公布，今日（1日）共有約6,400名市民接種第一劑疫苗，累計超過27,000名人士接種了第一劑疫苗。

另外，截至今日下午8時，共有超過15.7萬名市民今日在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗，自2月23日以來，累計超過22.8萬人預約接種疫苗。

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記者：徐紹軒