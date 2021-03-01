【港區國安法】47人涉顛覆國家政權罪提堂　控方反對保釋法庭程序仍未完成

▲ 警方於西九龍裁判法院外要求在場人士離開。(陳國峰攝)

47名參與民主派初選人士，被控串謀顛覆國家政權罪，違反港區國安法，其中46人今（1日）被押往西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯。控方申請案件押後3個月，以待警方調查。辯方反對，指押後時間過長，若警方未完成調查，不應帶被告上庭起訴。

47名涉案被告同被控1項串謀顛覆國家政權罪，其中徐子見今早送院留醫，缺席聆訊，由其法律代表應訊，其餘被告今早由警車押送到法院，今午逾4時才開庭提堂，截至晚上11時，法庭程序仍未完成。控方代表及部份被告要求休庭食飯，但有部份辯方律師擔心休庭會浪費法庭時間，總裁判官蘇惠德遂批准部份被告及代表律師留在法庭繼續程序，其餘人士可以食飯。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間在香港串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，為以下目的宣揚、進行或參與1項謀劃。

該謀劃即濫用立法會議員《基本法》第73條所賦職權，在立法會取得大多數控制權，拒絕通過政府提出的財政預算案，逼使行政長官引用《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作，最終使行政長官因立法會重選後續拒絕財政預算案，須依《基本法》第52條而辭職 。

為達致該謀劃，各被告參選或不參選立法會選舉，或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選，並承諾當選後，在審核財政預算案時，行使或不行使《基本法》第73條所訂職權，故意不履行、或蓄意疏於履行立法會議員職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務；嚴重干擾、阻撓、破壞香港政權機關依法履行職能。

▲ 大批警員傍晚分於法院外戒備。(陳國峰攝)

控方今申請案件押後3個月，至5月31日再訊，各被告暫毋須答辯，以待警方作進一步調查，包括400多項數碼裝置鑑證、資金流向及法證分析；控方反對所有被告保釋。

趙家賢、楊雪盈、劉澤鋒、張可森、鍾錦麟、譚凱邦、范國威、袁嘉蔚、吳敏兒、劉穎匡、林景楠等被告不反對案件押後；其餘被告則反對案件押後3個月。

反對案件押後3個月的被告代表律師指，押後時間過長及不合理，如果警方未完成調查，今天不應帶被告上庭起訴。

代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋及李予信的資深大律師梁家傑又指，本案體現香港選舉制度江河日下，更是衝擊整個司法制度及法律保障的人權。

辯方又指各被告早前被捕後，有遵守保釋條件及準時報到，惟警方日前要求各人提早報到，及後通宵扣查並帶上法庭起訴，在反對被告保釋同時申請押後案件3個月，這是濫用權力及程序。

部分被告代表律師雖然不反對案件押後，但指各被告於今年1月已被捕，相信國安處從在作拘捕前已展開調查，惟今天控方提出的數碼裝置及資金流向，均不會在被告還押的情況下，調查變得更順暢，其中更有多名被告任職區議員，長時間還押候查，無疑影響他們彌行公職及對選民不公道。

控方回應時，則指警方尚有400項數碼裝置，包括電話、手機、電話卡等須鑑證，而警方亦須就案中涉及的資金流向作出調查及分析，警方更須向傳媒索取記者會片段，及向證人包括政府行政人員錄取口供。

控方反對所有被告保釋，除因另案還押的譚得志和胡志偉，以及正在服刑的黃之鋒外，其餘被告均有保釋申請，目前仍在進行中。

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記者：王仁昌