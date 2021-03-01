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【疫苗接種】醫管局突拒護士休假外出工作　灣仔伊館接種中心恐失逾半護士現人手危機

社會 23:43 2021/03/01

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林哲玄透露，原已安排近200名醫管局護士以兼職身份到中心工作，惟醫管局近日拒絕員工休假時到醫管局以外的疫苗接中心工作（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃上周五（26日）正式「開打」，8間社區疫苗接種中心和醫管局轄下18間普通科門診現已啟用為優先群組接種，而將於本月底啟用，位於灣仔伊利沙伯體育館的疫苗接種中心，承辦組織「香港創新醫療學會」透露，原已安排近200名醫管局護士以兼職身份到中心工作，惟醫管局近日拒絕員工休假時到醫管局以外的疫苗接種中心工作，恐人手陷入危機。

協辦伊利沙伯體育館疫苗接種中心的組織「醫護誠信同行」主席林哲玄向TOPick指，原安排50%以上，近200名醫管局護士以兼職身份到該中心工作，相關安排於去年9月全民檢測時已試過，當時協助全民檢測的醫管局護士亦有向醫管局申請休假時外出工作，惟相關申請直至近月才獲批。

林哲玄續指，食衞局今年初就疫苗接種中心安排約見多個醫學組織，會上曾有人向局方詢問，能否加快審批醫管局護士休假時外出工作的申請，當時局方曾回應指「會盡力做」，林形容局方「給予大家的訊息是支持的」，故其組織申請承辦疫苗中心獲批後，已就兼職形式向相關護士簽約及編更。

惟林指近日共接獲來自4間公立醫院的護士表示，院方已拒絕批出申請，而林哲玄亦透露曾向醫管局交涉，局方回應指「一般不會給予員工休假時從事與專業相關的工作」；林哲玄直言對人手安排感擔心，又質疑局方決定：

我們是非牟利，幫助社會，搞唔清點解唔俾。我們只是想他們放假來幫手，不是上班時來幫手，如局方擔心唔夠人手，太忙，咪唔好俾佢放假囉！

林又指，中心另有約3成醫生亦來自醫管局，暫未收到類似消息，恐同樣受影響；被問到最懷情況是否要向政府交還接種中心，林認為機會不大，若所有醫管局護士最終都不獲批，他笑言屆時或需數十名牙醫及藥劑師協助打針，冀局方能重新考慮，盡快批准。

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記者：鄧凱文

 

 

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