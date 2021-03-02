【新冠肺炎】增2間食肆曾有確診者到訪　演藝學院兼職男教師發病後曾到大館樂茶軒

▲ 增2間食肆曾有確診者到訪，演藝學院兼職男教師發病後曾到大館樂茶軒。

新冠肺炎疫情未見回穩，昨日（1日）新增14宗確診個案，包括5宗源頭不明個案，至今本港個案累計11,020宗。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再有2間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中西區 大館 樂茶軒 （27/02/2021 #11014）

北區 上水中心靠得住粥麵小館 （21/02/2021 #11012）

該名30歲演藝學院兼職男教師（個案編號：11014）居於廣東道887號海威大廈，他在去年11月最後上班，於2月23日發病，26日社區檢測中心呈陽性。發病後於27到訪大館樂茶軒。

另外一名54歲居於上水的女子（個案編號：11012）在葵涌葵昌路貿易中心13樓一間公司任職財務秘書，2月23日最後上班，同日有病徵。她曾於2月21日到訪上水中心靠得住粥麵小館。

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責任編輯：羅嘉欣