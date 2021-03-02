【學校停課】流動檢測站設於學校正門　聖保祿天主教小學即日暫停面授課程

▲ 流動檢測站設於學校正門，聖保祿天主教小學今暫停面授課。

政府於2月28日宣佈將柴灣興華（二）邨裕興樓及樂興樓居民接受新冠病毒強制檢測，並於興華（二）邨增設流動採樣站。而流動採樣站選址設於聖保祿天主教小學正門前，校方宣佈五、六年級學生明日不須回校進行面授課堂。

政府要求曾身處指定地方超過兩小時的人士需接受檢測，其中包括柴灣興華（二）邨裕興樓及樂興樓。當局將流動檢測站設於聖保祿天主教小學正門前的休憩公園。該校的六年級學生一直正常回校上學，但五年級學生僅於3月1日上課一天。

學校宣佈停止面授課程

聖保祿天主教小學昨日在校網發通告指，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受檢測，其中包括柴灣興華（二）邨裕興樓及樂興樓。

▲ 聖保祿天主教小學發通告宣佈停止面授課程。（校網截圖）

通告更指出，當局的檢測工作將於3月1日及3月2日在學校門口前的休憩公園增設流動採樣站，以處理採樣工作。校方透過通告表示，經評估學校附近的環境情況及考慮學校學生的安全，決定五、六年級的學生今天不須回校進行面授課程，並將按「網上視像課堂」時間表於家中繼續進行學習。

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責任編輯︰梁節儀