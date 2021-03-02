【達哥逝世】吳孟達3月7日設靈不設追思會　古天樂張衞健悼念：感謝您為觀眾帶來歡樂

▲ 吳孟達上月底不幸離世，將於本月7日設靈。

達哥吳孟達上月27日不敵肝癌離世，終年70歲，並將定於3月7日在紅磡世界殯儀館設靈，翌日大殮。不過，喪禮的詳細內容則未定，但有指達哥的追思會將取消。

▲ 吳孟達將於本月7日設靈，有指追思會將取消。（網上圖片）

田啟文代處理身後事

上月傳出達哥患肝癌消息，此後病情反覆更突然惡化，上周六離世消息傳出後震驚娛樂圈。達哥生前好友田啟文就指，達哥未有交代任何事：「達哥之前完全不知自己情況如此嚴重，所以沒交帶任何事，他本來諗住會康復出院，再同大家見面。」

至於達哥的身後事，田啟文表示會再作交代：「初步有傾過，我會全權作代表，圈中人想幫手都可以來幫。」田啟文亦稱原計劃的追思會應會取消。

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古仔張衛健讚達哥敬業

吳孟達不幸患癌離世，於演藝界奉獻逾半人生，在圈中廣交良朋。達哥拍過不少經典電影，是許多人的集體回憶，作品至今仍為人津津樂道。

他離世的消息傳出後，曾與達哥合作的多位藝人都先後出帖悼念。演藝人協會主席古天樂在微博撰文：「再見達哥，香港電影界一位非常重要的演員吳孟達先生，離開了我們。我和他的合作分別有《香港仔》和《竊聽風雲3》，恰巧兩部電影都是在2014年上映。」

古天樂憶起二人合作往事：「在《香港仔》他飾演和我關係緊張，彼此針鋒相對的父親，還記得達哥抱病為《香港仔》做宣傳工作，更因此而病倒了。雖然他注重生活健康後減少工作量，但和他仍在《竊聽風雲3》再度合作，他飾演老奸巨猾的商人混身是戲，這次合作真是令我十分難忘。相信所有影迷和我都一樣，會永遠記住達哥的精彩演出，他精神永存於許多經典作品之中。」

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▲ 吳孟達與王祖賢曾合作電影《芝士火腿》。（取自微博）

王祖賢也上載一張電影《芝士火腿》的花絮照，相中有王祖賢、張衞健、曾志偉、張敏，還有後面的吳孟達與柯受良。網民也不禁慨嘆「達哥跟小黑都不在了」並感激達哥帶給眾人歡樂的童年。

曾與達哥合作的張衞健也發文指：「達哥，感謝您教導我甚麽叫戲劇；感謝您給一代又一代的後輩，展示了甚麽叫高尚的演員道德；感謝您為千千萬萬的觀眾帶來歡樂！願您在主懷安息，他朝我們在天堂再聚。」