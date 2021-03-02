【賭王三房】何超蓮貼媽媽年輕美照賀壽　三太陳婉珍持家有道得賭王歡心

▲ 何超蓮貼媽媽年輕美照賀壽，三太陳婉珍持家有道得賭王歡心。

昨日（3月1日）日是賭王何鴻燊三房太太陳婉珍的67歲生日，女兒何超蓮因為正在接受隔離未能親身與媽媽慶祝，於是在個人社交網站分享一張兒時照片為對方賀壽，照片中的三太剛誕下一對龍鳳胎，美貌出眾。

擁有「最索千金」封號的何家三房女兒何超蓮，與內地藝人竇驍公開戀情後，愛得甜蜜。因為疫情的關係未能經常見面，二人只好輪流到中、港兩地碰面，每次都要接受隔離。

【何家千金】曾戀陳山聰分手後變深閨 32歲何超雲貼慶生相獲讚又靚又瘦

▲ 超蓮與母親情同姊妹。（instagram圖片）

最近正在接受隔離的超蓮，撞正媽媽陳婉珍的生日，超蓮於是在社交網站分享一張舊照，來隔空祝賀媽媽67歲大壽。

照片中的超蓮與龍鳳胎弟弟何猷啟被三太分別抱在兩側，估計二人當時只得數個月大，而誕下子女不久的三太，容光煥發，而且極速修身成功，理著一頭時髦髮型和戴著大耳環，完全是「潮媽」一名。

【賭王千金】何超蓮被爆往西安見男方家長 陪男友竇驍返老家疑似好事近

▲ 超蓮貼出嬰兒時期的照片為媽媽賀壽。（instagram圖片）

【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突

超蓮留言寫道：「生日快樂媽媽！可惜我在隔離不能陪你過。明年我一定在！#留言請稱讚媽媽的絕世美顏 #這可是沒有美顏的時代 #祝福語接龍 #我先開始 #每天打麻將都大贏特贏」

不少網民大讚三太的美貌，又指「最索千金」除了遺傳到英偉賭王的基因，還遺傳了媽媽的絕色美貌。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【賭王三房】何猷啟長女萌照罕有曝光 太太GiGi作風踏實獲奶奶陳婉珍歡心

賭王的三房太太陳婉珍其實本為賭王元配的私人看護。澳門出生的陳婉珍，在澳門粵華中學女子部畢業後修讀護理，其後成為仁伯爵醫院護士。在1977年，被賭王安排作元配黎婉華的私人看護。

於1973年，正室黎婉華在葡萄牙遇上車禍後行動不便，於1981年長子猷光和媳婦在葡萄牙因交通意外身亡，賭王膝下兒子只有二房藍瓊纓所生何猷龍，為了繁衍家族香燈，黎婉華建議賭王再納妾，並推薦身邊的看護陳婉珍。

1985年陳婉珍成為賭王三房太太，四年後誕下長女何超雲，並在1991年誕下龍鳳胎何超蓮和何猷啟。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳婉珍貴為賭王三太，對於三名子女的教育卻不怠慢，凡事親力親為。每天6點起床送孩子上學，更會親自督促子女課業。幼子何猷啟畢業於美國本特利大學會計及財經學士，二女何超蓮更以一級榮譽成績畢業於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學學士，學業成績超然

賭王曾公開稱讚陳婉珍：「她真是『唔話得』，從早看仔女看到晚。」在孩子還需要照顧的階段，陳婉珍行事相當低調，因此在九十年代，賭王三太的身份只聞其聲，直到00年，陳婉珍才以香港體育舞蹈聯盟名譽會長身份正式曝光。

同場加映：郭富城訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2