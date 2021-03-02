【神奇女俠】姬嘉鐸第三度當媽媽　「神奇女俠」Gal Gadot貼全家福宣布有喜

▲ 「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）宣布有喜！

「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）有喜！姬嘉鐸在個人社交平台上載丈夫及兩名女兒把手放在她孕肚上的照片，她並寫道：「Here we go again」宣告懷孕，第3度當媽媽。

戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸 姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍

▲ （取自IG）

選美冠軍曾參軍

現年35歲的姬嘉鐸在2004年奪以色列小姐冠軍，並代表以色列參加2004年環球小姐選美比賽。之後她加入以色列軍隊，服役了兩年期間還當過模特兒。

在2008年，她在以色列演電視劇開始展開演員生涯。於2009年參演動作片《狂野時速4》（Fast & Furious），正式進軍荷里活。

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憑神奇女俠走紅

於2016年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）內，演神奇女俠搶盡鏡頭。翌年上映個人擔正的《神奇女俠》（Wonder Woman）大收旺場，躍升成為荷里活最炙手可熱的女演員之一。

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早前，電影公司宣布籌備開拍《神奇女俠》第3集，不過相信現時計劃將要延後。

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