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【港區國安法】47人提堂聆訊程序凌晨仍未完成　有被告不適押後今早續訊

社會 10:25 2021/03/02

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47人提堂聆訊程序凌晨仍未完成，有被告不適押後今早續訊。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士，被控串謀顛覆國家政權罪，違反港區國安法，其中46人昨（1日）被押往西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件昨午逾4時才正式開庭，總裁判官蘇惠德期間處理被告保釋申請至今（2日）日凌晨2時許，期間有被告不適，需由救護車送院，裁判官押後案件至今早11時半繼續處理申請程序。

控方昨申請案件押後3個月，以待警方調查。辯方反對，指押後時間過長。被告隨後申請保釋，總裁判官蘇惠德表示於今早前可完成程序，惟至晚上10時許，控方代表及部分被告要求小休及進食，部分被告遂被安排休息，其餘則續進行法庭程序。

及至凌晨2時許，法庭已處理約20名被告申請，其中1名被告楊雪盈不支暈倒，需由救護車送院。總裁判官蘇惠德押後案件至今早11時半繼續處理，由於首被告戴耀廷今早需到上訴庭出席聆訊，故毋須到西九龍裁判法院應訊，除不適被送院的被告外，其餘被告則須到庭應訊。

47名被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、 彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、劉偉聰、 黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來、 朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、 何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、 梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、李予信及余慧明，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。

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記者：林育慧

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