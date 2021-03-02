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【日本新事】中川政七商店首間商場「鹿猿狐」4月登陸奈良   猿田彦珈琲+米芝蓮一星餐廳進駐

休閒消費 11:16 2021/03/02

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中川政七商店的鹿猿狐複合式商場將於今年4月開幕，讓人期待。（相片來源︰ 中川政七商店）

來自日本古都奈良的老舖「中川政七商店」，以最高品質的手工傳統麻織品起家，創業至今已有三百年的悠久歷史。首間以之為名的商場「鹿猿狐」將於4月14日開幕，待疫情退卻正好遊覽。

位在奈良的鹿猿狐複合式商場，與舊街相接。（相片來源︰中川政七商店）

中川政七商店創業於1716年，它以傳統工藝技術為底，融入現代美學元素，成功藉生活雜貨經營，變身為質感生活的代表品牌,，2019年他們已在東京澀谷開過日本最大旗艦店。這次的奈良適商場「鹿猿狐」將有發跡於東京惠比壽的猿田彦珈琲、東京米芝蓮一星餐廳sio新開設的壽喜燒餐廳「きつね」，更邀來建築師内藤廣操刀設計，話題性十足。

以優質咖啡見稱，發跡於東京惠比壽的猿田彦珈琲將會進駐「鹿猿狐」。（相片來源︰中川政七商店）

鹿猿狐以3種動物為名，更與進駐於此的3間店有關：以「鹿」做為Logo的中川政七商店、取自猿田彦珈琲的「猿」、壽喜燒餐廳「きつね」（日文中的「狐狸」之意），極具趣味。

中川政七商店的店內約有3,000件精選生活雜貨商品，文青氣息濃厚。（相片來源︰中川政七商店）

鹿猿狐商場共有3層樓，1至2樓為中川政七商店奈良本店，同時1樓也規劃為餐飲區，3樓則是共享辦公空間「JIRIN」，且在此還能眺望到興福寺五重塔。建築師内藤廣的概念，是以傳統京町家為靈感打造建築物，搭配大面玻璃，將外頭的古都風情自然引進室內，新舊共融。

鹿猿狐複合式商場內的中川政七商店以木建築為主，與奈良的古都氣息相融。（相片來源︰中川政七商店）

中川政七商店 鹿猿狐

地址︰奈良縣奈良市元林院町22番
開幕日期︰2021年4月14日

記者︰馮柏偉
 

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