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【達哥逝世】達哥最懂得「恰如其份地搶戲」 鄭丹瑞：不搶風頭卻相當出彩

娛樂 10:59 2021/03/02

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達哥是香港第一男配角。

有香港「第一男配角」、「黃金綠葉王」之稱的吳孟達（達哥）因病辭世，留下了一大堆的不捨和惋惜。吳孟達在香港演藝圈奉獻了他的一生，送給香港演藝界一批珍貴的寶藏。

達哥最厲害的招數，就是「恰如其份地搶戲」，通常，我們認為搶戲會破壞了一部電影的平衡，令主角失色，並非好現象，但達哥正是那個最懂得如何拿捏一個配角的角色，卻做到如主角般的出彩，但又不會搶去主角風頭的演員。他的演出，只會令場戲相得益彰，令一加一等如三，甚至大過三。

曾經有人這樣形容：吳孟達改變了香港電影的面貌，令大家都重視如何設計、如何豐富一個配角角色。我跟達哥的合作不算多，曾經一起在新加坡拍過一部電影，別看他經常在現場搞笑，其實心細如塵，我跟他不算熟絡，但他一眼就看出其實我拍得並不開心。拍了兩、三組，他邀請我去吃晚飯，請我吃新加坡很出名的咖喱魚頭。

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這道咖喱魚頭雖然辣，但令我滿頭冒汗（是冷汗）的原因，卻是他的一番金石良言，句句刺中我的要害。他有意無意地跟我分享一個演員應有的態度，讓我茅塞頓開。

今天我跟學演戲的學生分享演技，第一堂就是糾正他們的態度，一個演員缺乏正確的演出態度，再好戲也得不到別人的尊重，正正就是我從那餐咖喱魚頭飯局的得着，叫我畢生受用。達哥，一路好走。

全文刊於《經濟日報》，原題為「達哥一路好走」

撰文 : 鄭丹瑞

吳孟達 電影 綠葉 演員

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